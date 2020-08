Viktória je 170 cm vysoká, štíhlej postavy. Má tmavohnedé vlasy po ramená, ktoré často nosí zopnuté v cope. Pôsobí asi o 3 roky vyspelejšie.

Pri odchode z domu mala oblečené úzke čierne nohavice so zvýšeným pásom na gombíky. Čierne tričko s bielymi pruhmi s dlhým rukávom, na ňom ďalšie tričko s krátkym rukávom s potlačou bielo-červeného kríža a troch bielych smrtiek. Obuté mala čierno biele nízke tenisky. So sebou si vzala čierny batoh so vzorom marihuanových listov a čierno-modrý skejtbord.

Viktória môže byť kdekoľvek, naposledy bola vypátraná v Bratislave.

Ak ste nezvestnú slečnu niekde videli, zavolajte na linku 158.