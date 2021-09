Charizmatická vysokoškoláčka Diana dlhé roky pôsobí vo folklórnom súbore, miluje šport, cestovanie, modeling a fotenie. Má rada módu a najradšej sa oblieka elegantne. No kým si kúpi jednu vec, vyskúša v kabínke stovky modelov. No ako každá žena, aj ona rada nosí obyčajné džínsy a tričko. "Niet nad pohodlnosť," smeje sa. Rada objavuje nové trendy v líčení, ktoré skúša nielen na sebe: "Aj keď make up podčiarkuje ženskú krásu, do školy chodím často krát nenalíčená. Ale iba preto, aby som si mohla ráno dlhšie pospať."

Tmavovláska má výrazné modré oči. Zdroj: archív D. P.