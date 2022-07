Krásna Andrea vie čím podčiarknuť svoju osobnosť: Miluje ženskosť a šik bez cukríkových farieb

Stylistka a odborníčka na módu a štýl Andrea Ziegler (47) je vo svete módy, a nielen u nás, významným pojmom. Má rada ženskú módu s priestorom na šik ležérnosť. Miluje pestrosť. Oblečenie prispôsobuje svojim náladám, typu práce, závisí, či bude v teréne: fotenie, na výrobe, zháňanie oblečenia po obchodoch - vtedy preferuje maximálnu pohodlnosť, ale žiadne tepláky, určite nie topánky na podpätku a ani netradičnosti. Aktuálne je jej favoritom zelená a fialová farba. „Mám rada príjemný materiál a tiež preferujem, keď je praktický a nekrčivý. Niekedy mám chuť nahodiť sa do šiat, inokedy do nohavíc. Závisí to nielen od denného pracovného plánu, ale aj mojej nálady, od počasia. Keď prší, vtedy volím praktickosť a veselšie farby. Som typ, ktorý je väčšinou dobre naladený. Iste, aj ja mám dni, keď mám zvesené kútiky, dávam však pozor, aby to nepresiahlo zdravú mieru. Vtedy sa obliekam veľmi jednoducho.“