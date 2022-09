FOTO Neobyčajná zábava v Štiavnici: Určite si naplánujte návštevu unikátneho podujatia

Pri pohľade na niektoré fotografie v článku si možno niekto pomyslí, že sú to azda zábery z benátskeho karnevalu. Zdanie však klame. Nepochádzajú z Apeninského polostrova, ale z ulíc starobylej Banskej Štiavnice, kde sa uskutočnilo tradičné podujatie Salamandrové dni 2022 (názov je po salamandre škvrnitej - pozn. red.). V minulosti to bol slávnostný sprievod poslucháčov banskoštiavnickej akadémie, ktorý absolvovali pri mimoriadne významných príležitostiach. Magicky pôsobilo to, že sa konal až po zotmení, keď účastníkov osvetľovalo len svetlo baníckych kahancov a fakieľ. Neopakovateľné čaro má aj jeho novodobá podoba. Presvedčte sa sami!