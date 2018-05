Vedenie RTVS si chybu nepripúšťa: Redaktori pracujú slobodne!

K porušovaniu zásad verejnoprávneho vysielania nedochádza a spravodajské príspevky potvrdzujú, že redaktori pracujú slobodne. Na štvrtkovom rokovaní to skonštatovali členovia Rady RTVS, ktorí pri hodnotení aktuálnej situácie v sekcii spravodajstva a publicistiky vychádzali z vlastného monitoringu spravodajských relácií.

Člen rady Jozef Chudík uviedol, že v hlavnej spravodajskej relácii Správy RTVS je vidieť pozitívnu tendenciu dynamizovať program zhutňovaním spravodajských príspevkov, v niektorých prípadoch mu však chýba väčší spravodajský nadhľad a pluralitný názor, najmä v prípade tém, ktoré súvisia s vládou. "To, že vláda je pod kritickým dohľadom je samozrejme správne, no nie je možné, aby akákoľvek informácia o vládnom zámere či nariadení bola okamžite negovaná expertom mimovládneho sektora alebo opozície bez spätnej reakcie," uviedol Chudík. Apeloval tiež na viac inšpiratívnych, povzbudivých príspevkov v spravodajstve.

Členka rady Ildikó Nagy zasa vidí rezervu v zastúpení príspevkov o kultúre v hlavnej rozhlasovej spravodajskej relácii Rádiožurnál. "Malo by ich byť viac," uviedla.

Podpredseda Rady RTVS Martin Kákoš skonštatoval, že situácia, ktorá nastala v sekcii spravodajstva v predchádzajúcich týždňoch je predovšetkým problémom komunikácie medzi členmi spravodajského tímu a vedením sekcie. Upozornil, že takýto problém sa musí riešiť len v internom prostredí a v tomto prípade sa chýb dopustili obe strany zastúpené v spore. "Nie je možné, aby sa akákoľvek interná informácia z porady riešila hneď na sociálnej sieti, no nie je vôbec šťastné ani to, ak na to takisto na sociálnej sieti reaguje riaditeľ sekcie,“ povedal.

Podľa generálneho riaditeľa RTVS Jaroslava Rezníka sú porady spravodajských tímov v súčasnosti búrlivé, no korektné. "A práve touto cestou otvorených debát chceme ísť pri naplňovaní cieľa prinášať nestranné, vyvážené a objektívne spravodajstvo," uviedol Rezník.

Verí, že približovať stanoviská, zlepšovať komunikáciu a preferovať argumenty pri riešení názorových konfrontácií pomôže aj úloha interného mediátora, ktorej sa na požiadanie vedenia RTVS má zhostiť riaditeľ sekcie národnostného vysielania Attila Lovász. Šéf RTVS taktiež avizoval budúcotýždňové rokovanie so Spravodajskými odbormi o požiadavkách, ktoré predložili manažmentu RTVS. O výsledkoch rokovania i ďalšej komunikácii bude informovať členov rady.

Začiatkom apríla napísala časť spravodajského tímu RTVS vedeniu otvorený list, v ktorom manažmentu vyčíta neochotu akceptovať oponentný, kritický názor, nespokojní redaktori naznačili tiež možné ovplyvňovanie spravodajstva. Na tento podnet reagovali iní redaktori svojím listom, v ktorom ubezpečili, že pracujú slobodne, bez nátlaku a odmietli vťahovať verejnosť do interných záležitostí, ktoré nesúvisia s ohrozením slobody slova. Situáciu v RTVS riešil aj Výbor Národnej rady SR pre médiá a kultúru. Manažmentu RTVS odporučil o situácii otvorenejšie komunikovať.

