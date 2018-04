Prezident SR Andrej Kiska zablahoželal povýšeným generálom, osobitne novovymenovanému náčelníkovi generálneho štábu genmjr. Danielovi Zmenkovi.

Prezident SR Andrej Kiska (vpravo) vymenoval Daniela Zmeka (vľavo) za náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl SR a povýšil štyroch generálov do vyššej hodnosti (Ján Balciar, Daniel Zmeko, Vladimír Šimko, Josef Pokorný) a vymenoval jedného nového generála ozbrojených síl (Juraj Štefanka) 26. apríla 2018 v Bratislave.

Prezident vymenoval do funkcie náčelníka Generálneho štábu OS SR: Je ním Daniel Zmeka

Novým náčelníkom Generálneho štábu Ozbrojených síl Slovenskej republiky bude od 7. mája 2018 genmjr. Daniel Zmeko (dňom 7. mája generálporučík). Do funkcie ho dnes vymenoval prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska, ktorý je zároveň hlavným veliteľom Ozbrojených síl SR. Zároveň ho povýšil do hodnosti generálporučík. Genmjr. Daniel Zmeko (od 7. mája 2018 genpor.) nahradí gen. Milana Maxima, ktorému uplynulo funkčné obdobie.

Prezident Andrej Kiska dnes zároveň vymenoval do prvej generálskej hodnosti doterajšieho plukovníka Juraja Štefanku a do o jeden stupeň vyšších generálskych hodností povýšil brigádneho generála Josefa Pokorného, brigádneho generála Vladimíra Šimka a genpor. Jána Balciara.

„Verím, že nový náčelník generálneho štábu nadviaže na prácu svojho predchodcu, pretože kontinuita je pre ozbrojené sily veľmi dôležitá. Som presvedčený, že genmjr. Zmeko v najvyššej funkcii v rámci ozbrojených síl, využije všetky svoje profesionálne schopnosti a odborné znalosti zo všetkých stupňov velenia pre to, aby si ozbrojené sily zachovali kredit jednej z najdôveryhodnejších inštitúcií a boli vždy pripravené garantovať bezpečnosť Slovenskej republiky a jej občanov. Želám mu veľa úspechov a teším sa na spoluprácu," povedal minister obrany SR Peter Gajdoš. Zároveň poďakoval generálovi Maximovi za dlhoročnú spoluprácu.

"Nie vždy sme mali možno rovnaký názor na všetko, ale vždy sme dokázali nájsť konsenzus a to najlepšie riešenie v prospech vojakov a celých ozbrojených síl,” dodal. Generál Maxim pri tejto príležitosti poďakoval všetkých profesionálnym vojakom za celoživotnú spoluprácu. "A môžem potvrdiť, že aj naďalej budem tak ako doteraz, robiť všetko pre šírenie dobrého mena ozbrojených síl," zdôraznil.

Prezident SR Andrej Kiska zablahoželal povýšeným generálom, osobitne novovymenovanému náčelníkovi generálneho štábu genmjr. Danielovi Zmekovi. Pripomenul, že ozbrojené sily majú stabilne najvyššiu dôveru občanov, s ktorou je spojená aj veľká zodpovednosť. „Nesmieme zabudnúť na potreby našich vojakov, na ich pracovné a služobné podmienky. Potrebujeme zabezpečiť, aby mladí ľudia chceli vstúpiť do ozbrojených síl, aby boli hrdí na to, že môžu slúžiť pre obranu našej vlasti. To je nesmierne ťažká a dôležitá úloha a budete mať moju plnú podporu pri každom jednom kroku pri napĺňaní týchto neľahkých úloh," povedal prezident Andrej Kiska. Zároveň sa poďakoval gen. Milanovi Maximovi za jeho prácu a dodal, že bol na čele ozbrojených síl v zložitom období plnom zmien.