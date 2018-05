HLASUJTE Kiska povedal nie. Vybrať si však môžete z týchto kandidátov na prezidenta!

Mená väčšiny kandidátov, ktorí by mohli o kreslo prezidenta zabojovať, zatiaľ nie sú známe. Opozícia aj koalícia totiž čakali práve na rozhodnutie doterajšej hlavy štátu Andreja Kisku. Po jeho včerajšej tlačovke, na ktorej oznámil, že viac nebude kandidovať, je teraz cesta otvorená obom stranám politického tábora, rovnako ako aj nezávislým kandidátom. Prezidentské voľby budú na jar 2019. Kto je zatiaľ v hre?

Programový manažér, poradca a diplomat Radovan Znášik (38) - Svoju kandidatúru oznámil ako prvý spomedzi záujemcov ešte v septebri minulého roka. Do boja ide ako občiansky kandidát, ktorý nevylučuje podporu politických strán. V minulosti pôsobil na ministerstve životného prostredia, neskôr v Tokiu študoval verejnú politiku a pracoval pre Organizáciu pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe na vysunutom pracovisku v Turkménsku. Kandiduje preto, "aby nielen otvoril diskusiu o možnostiach a nástrojoch, ktoré nám ústava a zákony ponúkajú, ale aby sme sa mohli aj účinne brániť pred tými, ktorí zneužívajú svoje postavenie na presadzovanie politických záujmov."







Bezpečnostný analytik Juraj Zábojník (56) - O prezidentské kreslo sa usiluje ako občiansky kandidát. Svoju kariéru začal prácou na Úrade na ochranu ústavných činiteľov. Neskôr mu dokonca šéfoval. Následne začal pôsobiť ako bezpečnostný analytik. Prezidentom sa chce stať aj kvôli tomu, že "so svojím životným príbehom má čo ponúknuť". Za výhodu považuje aj to, že nie je spojený so žiadnymi politickými stranami či finančnými skupinami a jeho predstavy o spôsobe života občanov tejto krajiny sú ľuďom dlhodobo známe.

Politický analytik a pedagóg Eduard Chmelár (46) – Kandidatúru oznámil prednedávnom, a to napriek tomu, že v politike zažil už nejedno sklamanie. Najprv sa chcel dostať do parlamentu na kandidátke SDĽ, neskôr ako nezávislý kandidát za stranu zelených do Európskeho parlamentu. Pred tromi rokmi sa neúspešne pokúšal založiť vlastnú stranu Sen. Teraz sa chce pokúsiť o post hlavy štátu. Ak by sa mu to podarilo, správy o stave štátu "by už neboli rešeršovaním novinových článkov, ale zásadnými analýzami príčin našej situácie a návrhmi na jej riešenie".

Sudca Najvyššieho súdu Štefan Harabin (61) – Jeho meno sa v súvislosti s prezidentským palácom skloňuje už dlhší čas. On sám to nevylúčil. Neskôr pod taktovkou bývalého šéfa Matice slovenskej Mariána Tkáča vznikla iniciatíva Harabin na hrad, ktorá ho vyzýva, aby kandidoval. Harabin si už čo-to v politike zažil. V roku 2006 bol podpredsedom vlády, neskôr sa stal ministrom spravodlivosti až zakotvil na Najvyššom súde SR.

Právnička a politička Zuzana Čaputová (45) – Podľa medializovaných informácií by o post prezidenta chcela zabojovať aj advokátka známa najmä z občianskej iniciatívy Skládka nepatrí do mesta. V súčasnsoti pôsobí ako podpredsedníčka v mimoparlamentnej strane Progresívne Slovensko. „Zuzana Čaputová je osobnosť, ktorá má silný príbeh ako dlhoročná bojovníčka za právo a spravodlivosť. Určite by bola skvelá prezidentka. Je to veľmi vážne rozhodnutie, ktoré si musí každý človek dobre rozmyslieť," povedal o nej riaditeľ komunikácie strany Ľubomír Ondrejkovič.

Spevák Martin Jakubec (35) – Svoju kandidatúru na prezidenta SR oznámil včera statusom na sociálnej sieti. Jakubec sa politicky angažoval už aj v minulosti. Neúspešne napríklad kandidoval v minuloročných župných voľbách. V súčasnosti v médiách viac ako jeho snaha o post hlavy štátu rezonuje Jakubcova svadba so svojou speváckou dvojku Božankou.

Vedec Robert Mistrík (51) – Vôľu kandidovať oznámil po včerajšom oznámení doterajšieho prezidenta Kisku. Svoje rozhodnutie Mistrík oznámil v utorok na sociálnej sieti s tým, že o post hlavy štátu sa chce uchádzať ako nestraník.

"Po oznámení prezidenta Andreja Kisku som rozhodnutý uchádzať sa v roku 2019 o post prezidenta Slovenskej republiky ako nestranícky kandidát. V tejto dôležitej dobe cítim potrebu pokračovať v boji o charakter štátu a za európske hodnoty. Podrobnosti o kandidatúre oznámim v priebehu júna," napísal.

Mistrík sa už pred časom spomínal v súvislosti s podporou strany SaS c prezidentských voľbách v roku 2019. Robert Mistrík je bývalým členom tejto strany.