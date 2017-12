Fico spustil čistky. Títo majú svoje dni už spočítané

Vo vládnom Smere-SD sa schyľuje k veľkému dňu. Už zajtra dôjde v strane Roberta Fica k zmenám, ktoré ovplyvnia budúcu stranícku politiku. Vedenie najsilnejšej koaličnej strany rokovalo za zatvorenými dverami počas štvrtka až dvakrát. Na čom sa smeráci dohodli?

Včera okolo dvanástej sa začali na Úrade vlády schádzať špičky Smeru-SD. Premiér Robert Fico zvolal svojich najbližších, aby doklepli personálne výmeny. K tým dôjde už na sobotňajšom sneme. K čistkám sa vedenie vládnej strany rozhodlo pristúpiť po tom, ako Smer utrpel výraznú porážku v župných voľbách. Po prehre sa začalo v strane nahlas hovoriť o potrebe zmeny.

Najkritickejšie sa na adresu strany vyjadroval minister kultúry Marek Maďarič. Podľa neho musí dôjsť vo vedení strany k zmenám. Jeho postoj nahneval väčšinu predstaviteľov Smeru vrátane predsedu Roberta Fica. Po vzájomných sporoch sa napokon rozhodol minister kultúry skončiť vo funkcii podpredsedu strany. Svoje rozhodnutie už oficiálne oznámil aj Robertovi Ficovi. „Marek Maďarič zostáva radovým členom Smeru-SD a či už z pozície člena vlády, alebo poslanca Národnej rady bude presadzovať myšlienky a hodnoty slovenskej sociálnej demokracie,“ uviedol pre médiá hovorca ministerstva kultúry Jozef Bednár.

Maďarič už dokonca chýbal aj na včerajšom rokovaní najužšieho vedenia strany. Fico a spol. sa podľa našich informácií za zatvorenými dverami bavili aj o tom, kto by mohol Maďariča nahradiť. Mohol by to údajne byť primátor Košíc Richard Raši.

O Rašim sa pôvodne hovorilo, že by mohol prevziať kreslo ministra práce. Ján Richter totiž zvažoval, či ostane sedieť na stoličke ministra, alebo generálneho manažéra strany. Fico chce totiž funkciu manažéra posilniť, aby sa viac venoval straníckej politike a budovaniu značky. Richter sa však napokon rozhodol ostať v rezorte a prenechať stranícku funkciu niekomu ďalšiemu. Komu, zatiaľ v strane nerozhodli.

Istý odchod z funkcie majú aj traja krajskí šéfovia. Podľa nášho zdroja je to krajská šéfka v Trnave Renáta Zmajkovičová, ale aj predsedníčka banskobystrickej organizácie Jana Laššáková. Porúčať sa bude aj šéf kraja z Prešova Stanislav Kubánek.