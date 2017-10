Vlhovú zabrzdilo drobné zranenie, na nič sa nevyhovárala: Slová trénera ju ale nepotešia

Úvodné preteky má za sebou, ďalších 29 ju čaká. Slovenská lyžiarka Petra Vlhová (22) obsadila v Söldene v obrovskom slalome celkové 16. miesto. Je to veľmi slušný výsledok, najmä s ohľadom na skutočnosť, že ju trápili nečakané problémy a musela ísť cez bolesť.

Vlhová mala v súčte dvoch kôl celkový čas 1 minúta, 57 sekúnd a 20 stotín. O rovné dve sekundy zaostala za víťazkou Viktoriou Rebensburgovou z Nemecka. Druhú priečku obsadila Francúzka Tessa Worleyová, tretia bola Manuela Moelggová z Talianska.

Slovenská lyžiarka mala nečakanú komplikáciu ešte pred štartom. „Pri rozjazde ju trafila tyč do lýtka. Podľa správ, ktoré som dostal od tímu, letela tyč dole traťou a dosť bolestivo ju zasiahla,“ prezradil otec našej lyžiarky Igor Vlha.

Ona sama to v reakcii po pretekoch ani nespomenula, akoby sa nechcela vyhovárať. „V sobotu to nebol môj deň, necítila som sa dobre od prvej jazdy. Už sa snažím na to zabudnúť, čo narobím. Osobne nie som spokojná, lebo viem, ako som jazdila. Tréner mi po prvom kole povedal, že nemám čo riešiť, buď sa môžem zlepšiť, alebo vypadnúť. Snažila som sa ísť naplno, ale v sobotu to nestačilo. Už len zahodiť tento deň za hlavu,“ uviedla Vlhová v cieli pre Plus JEDEN DEŇ a TASR.

Vlhová nezajazdila ideálne. Nepomohol jej ani incident s tyčkou. Foto: TASR

Taliansky tréner 22-ročnej slovenskej reprezentantky Livio Magoni netajil nespokojnosť s vystúpením svojej zverenky, ale aj celého tímu. "Petra nepodala výkon. Úprimne, neviem, čo sa stalo. V rozcvičke bola naozaj rýchla, takisto v piatok. Áno, mali sme nehodu na inšpekcii, tyč ju zasiahla do lýtka, celý tím však v sobotu nepracoval dobre. Sme mierne pozadu, zaostali sme o dve sekundy. Nie sú to tri, štyri alebo päť sekúnd, ale nebolo to dobré," skonštatoval Magoni.

Otec nebol taký prísny. „Celkovo to nebolo to zlé, 16. miesto na úvod sezóny je fajn výsledok. Napokon, je to len začiatok,“ zhodnotil Igor Vlha. Pochvaľoval si aj atmosféru, veď na kopec si našlo cestu 14 500 fanúšikov, ktorí vytvorili skvelú kulisu. „To je jednoducho Sölden. Sú to prvé preteky sezóny, všetci sa chcú ukázať, chodí sem aj veľa sponzorov. Dúfam, že to v nedeľu vyjde aj chlapom, pretože tí by mohli mať ešte búrlivejšiu atmosféru,“ poznamenal.

Mužský obrovský slalom je totiž v ohrození pre nevyspytateľné počasie. V Söldene hlásia na nedeľu silný vietor, ktorý by mohol pozmeniť či dokonca celkom zrušiť program pretekov. Zo slovenských zástupcov by sa mal predstaviť Andreas Žampa.