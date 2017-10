Tour de France na Slovensku? Prezident poslal Saganovi aj vláde nekompromisný odkaz

Keď sa môžu futbalové majstrovstvá Európy konať vo viacerých krajinách, cyklistická Tour de France nie je výnimkou. Aká je šanca, že by však zavítala na Slovensko?

Sú to najslávnejšie a najvýznamnejšie preteky sveta. Každé mesto sa bije, aby sa tam „Stará dáma“ aspoň na chvíľu zastavila. Fanúšikovia, turisti, popularita a peniaze sú to, čo Tour s istotou prinesie, veď na pretekoch sa každoročne predstaví to najlepšie, čo cyklistika ponúka.

Globalizácia zasiahla aj tento šport a Tour de France už dávno nie sú len o Francúzsku. Aspoň v jednej etape už cyklisti jazdili v Anglicku, Holandsku či Nemecku. Čo keby však bol štart naplánovaný práve v našej krajine? Ako informoval denník SME, šanca je minimálna, slová prezidenta Slovenského zväzu cyklistiky Petra Privaru však dávajú aspoň malú nádej.

Peter Privara zhodnotil šance Slovenska usporiadať štart Tour de France. Foto: Plus JEDEN DEŇ/Michal Smrčok

„Prvý krok k tomu, aby sme na Slovensku mohli hostiť takéto veľké podujatie, je to, aby nás organizátori brali vážne. Musíme sa najskôr ukázať v dobrom svetle pri organizovaní pretekov Okolo Slovenska, ktoré budú v nasledujúcom roku vo vyššej kategórii a mali by u nás štartovať aj tímy WorldTour,“ cituje Privaru spomínaný denník.

Prezident však dodáva dve veľké „ale“. Všetko by vraj záviselo od financií a od pozície Petra Sagana v pelotóne. Len za miesto štartu sa platí 5 až 7 miliónov eur, celkové náklady sa šplhajú na 11 miliónov (nemecký Düsseldorf) až 15 miliónov (holandský Utrecht). „Je to vec peňazí. A navyše by sme potrebovali mať aj vládnu garanciu. Pretože to ide ruka v ruke s bezpečnosťou, opravou ciest a prípravou infraštruktúry. Ak by si Peťo Sagan udržal postavenie vo svetovej cyklistike, tak si myslím, že organizátori by boli prístupní myšlienke štartovať na Slovensku. No museli by sme mať na to financie,“ dodal Privara pre SME.

Peter Sagan by štart Tour de France na Slovensku určite privítal. Foto: profimedia.sk

Otázka financií by bola veľmi problematická, slovenská cyklistika dostáva od ministerstva školstva na rok 1,3 milióna eur. Peniaze na organizovanie etapy Tour by museli byť schválené nad rámec obvyklého rozpočtu. Slovensku nehrá do karát ani lokalita. Okolité krajiny pri Francúzsku ako Belgicko, Holandsko či Nemecko budú kvôli kratším presunom vo výhode.

Možnosťou podľa Privaru pre slovenskú cyklistiku je aj organizácia majstrovstiev sveta. Predstaviť si to vie o približne päť rokov, keď bude Peter Sagan v najlepšom veku. „Samozrejme, opäť to bude drahé. Aj tu sa pohybuje len poplatok za usporiadanie šampionátu od štyroch do siedmich miliónov eur. No ak by sa našli financie, tak by som sa toho nebál. Ak by sme mali financie, tak si myslím, že skôr by sme sa dostali na Tour, pretože tam neplánujú trasu s takým veľkým predstihom. Pri svetových šampionátoch sa ich organizovanie plánuje tri-štyri roky vopred. Ale čo sa týka logistiky a zabezpečenia, je pre nás jednoduchšie zorganizovať šampionát,“ doplnil Privara.

Pre ilustráciu: nórsky Bergen stál svetový šampionát podľa informácií Bergens Tidende 23,5 milióna eur, no majstrovstvá nedopadli podľa predstráv. Zväz mal po cyklistickom sviatku obrovskú dieru v rozpočte, ktorú museli zachraňovať fanúšikovia. Tí rozbehli kampaň a začali zbierať financie na vyrovnanie dlhov.