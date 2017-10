Sagan sa teší na prvorodeného syna, ale toto nečakal: Drsné slová od manažérov tímu!

Povedali to na rovinu. Dvaja šéfovia cyklistických stajní Quick-Step a Lotto sa vyjadrili o tom, či by vo svojom tíme chceli mať nášho pretekára Petra Sagana (27) . Ich slová trojnásobného majstra sveta príliš nepotešia.

„Peter je dobrý, ale nechceli by sme ho,“ vyhlásili zhodne Patrick Lefevre z Quick-Step Floors a Paul De Geyter z Lotto Soudal, ktoré použil z belgického portálu Sporza aj denník Nový Čas. Obaja sa domnievajú, že príchod slovenského pretekára by ich tímu uškodil.

Kým dvojica šéfov neskrýva voči Saganovi obdiv, no niečo im aj tak vadí. „Peter Sagan je fenomén, oslovuje fanúšikov, ale javí sa mi umelý, taký zo žurnálu. Je to škoda, pretože je to fajn človek a má pekný štýl jazdenia,“ uviedol Patrick Lefevre z Quick-Step.

Patrick Lefevre by si Petra Sagana vedel predstaviť vo svojom tíme. Foto: TASR

Manažér Lefevre sa vyjadril aj k otázke, či by angažoval značnú čiastku na to, aby Petra do svojho tímu dostal. „Určite nie. Spolu s ním by prišiel jeho tím, čím by sa urobil v tíme ďalší tím. No, a to by narušilo náš systém,“ skonštatoval šéf Quick-Stepu.

V podobnom duchu to povedal aj Paul De Geyter: „Ani ja by som ho nechcel. Sagan v Bore jasne dominuje a to je rizikové pre tím. Ako jazdec je fantastický, ale pre tím by bol ako úver.“