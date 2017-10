Sagan sa stal otcom a hneď šokoval: Z mena jeho potomka padnete na zadok!

Najočakávanejšie dieťa Slovenska je na svete. V stredu krátko pred 18. hodinou slovenský cyklista Peter Sagan (27) pridal na Facebook správu, ktorá sa internetom začala šíriť rýchlosťou svetla. Už sú traja!

Slávny skladateľ Johan Strauss mladší, maliar Pablo Picasso i speváčka Katy Perry prišli na svet práve 25. októbra. Tento dátum narodenia si bude písať aj Sagan junior, prvé dieťa trojnásobného majstra sveta a jeho manželky Katky (29). Radostnú správu oznámil Tourminátor ako to je u neho zvykom prostredníctvom sociálnych sietí. „Naša rodina sa dnes rozrástla! S Katkou sme veľmi šťastní, že vám môžeme oznámiť narodenie Marlona. Náš syn aj Katka sú v poriadku,“ znie oznam, na ktorý reagovalo len za prvú hodinu viac ako 10-tisíc fanúšikov.

Peter a Katka menom úplne prekvapili. Nevybrali žiadne slovanské, ale siahli po pre našinca exotickejšom – Marlon. Ťažko sa dá odhadnúť odkiaľ meno pochádza. Traduje sa, že z Francúzska, ku ktorému majú Saganovci veľmi blízko, keďže žijú v Monaku. Aj jeho preklad by sme hľadali dlhšie ako preteky, ktoré Sagan ešte nevyhral. Ak by to bolo z francúzštiny, tak vo voľno preklade by to znamenalo jastrab alebo krahulec. Synček prišiel na svet v Paríži.

Príbeh lásky Sagana a Katky Smolkovej sa začal písať v roku 2011, keď sa Peter stretol s Katkiným bratom. Smolkovci boli jedným z potenciálnych staviteľov pre Saganove športové centrum. O necelé tri roky neskôr sa v decembri 201š bývala misska a už veľká osobnosť cyklistiky objavili na udeľovaní ocenení Zlatý pedál. Svadba padla na magický dátum 11. 11. 2015, keď si áno povedali v Katkinom rodisku v kostole v Dolnom Kubíne. Necelé dva roky od veľkolepej svadobne veselice vo Vysokých Tatrách sa dnes, mimochodom na Medzinárodný deň cestovín, vytešujú z prvého potomka. Gratulujeme!