Netradičné meno Saganovho syna môže priviesť rodičov do problémov: Peter, s týmto si asi nerátal!

Prvorodený syn Petra Sagana (27) sa ešte vyhrieva v pôrodnici a už sa bude možno pasovať s veľkým problémom. Jeho netradičné meno Marlon nie je na Slovensku až také známe a rodičov pravdepodobne čaká dlhšie vybavovaniena úradoch.

Pôvod mena Marlon pochádza pravdepodobne z francúzštiny. Vo voľnom preklade znamená jastrab. Na Slovensku je však meno exotické, ale možno práve vdaka Tourminátorovi sa u nás rozšíri. Avšak budúci rodičia, rovnako ako Saganovci, musia počítať s tým, že na matrike to nemusí prebehnúť hladko. Marlon je totiž meno netradične a v zozname mien, ktoré možno zapísať na matrike ani nefiguruje.

V tomto prípade to však nemusí byť žiadna veda. Katka alebo Peter budú musieť na matrike dokázať, že také meno vôbec exituje. A kto by si v tomto prípade nespomenul na už zosnulého amerického herca Marlona Branda. Určite každý milovník filmov si vybaví tohto čiernovlasého sympaťáka z najväčších hercov 20. storočia. Horšie to však bude s jeho meninami. V USA ho oslavujú 11. mája, ale v Slovensko kalendári zatiaľ nefiguruje. Jeho meniny by mohli dať na 12. september, keď oslavujú Marleny.