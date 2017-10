EXKLUZÍVNE Najnovšie informácie o pôrode Saganovcov: Všetko je napokon inak!

Ani Monako, ani Žilina, ani Považská Bystrica. Manželka Petra Sagana (27) privedie ich prvého potomka na svet napokon celkom inde. Aspoň to tvrdí náš zdroj priamo z Monte Carla a naznačujú to aj viaceré indície, ktoré si stačí pospájať.

Termín pôrodu Katky Saganovej mal byť 23. októbra. Uviedol to samotný cyklista v rozhovore pre Športové noviny televízie Markíza. Odkedy vyšlo najavo, že je Petrova manželka tehotná, šírili sa rôzne informácie o mieste pôrodu.

Jedna verzia počítala so Žilinou, kde majú Saganovci rodinnú vilku, žijú tam Petrovi rodičia aj súrodenci a do Dolného Kubína, odiaľ sú svokrovci, je to na skok. Druhá alternatíva hovorila o súkromnej klinike v Považskej Bystrici. Najlepšie platený cyklista sveta zarába v Bore-Hansgrohe 6 miliónov eur ročne, nie je preňho problém priplatiť si za extra starostlivosť. Do tretice prichádzalo do úvahy Monako. Manželia Saganovci tu majú svoj byt a aj v druhej polovici októbra je tu krásne počasie s teplotami nad 20 stupňov.

Zašli sme sa teda spýtať priamo do bytového komplexu v Monte Carle dúfajúc, že narazíme na nášho cyklistu a dozvieme sa informácie z prvej ruky. Dva dni za sebou však na zvonenie na zvonček nikto neodpovedal. Keď sa nás potom vrátnik Miguel spýtal, koho hľadáme a dostal odpoveď, prekvapil nás svojou reakciou. „Pán Sagan tu momentálne nie je. V posledných dňoch sa zdržuje viac v Paríži než v Monaku. Zájde sem akurát občas na víkend skontrolovať byt. Jeho manželka je tehotná a bude rodiť práve v Paríži,“ uviedol tmavovlasý muž.

Napokon o Paríži dosť naznačil samotný pretekár s prezývkou Tourminátor. „Mestá priateľské k chodcom a cyklistom spájajú ľudí. A keď sa spojíme za ochranu podnebia, dokážeme zmeniť veci,“ znie voľný preklad jeho príspevku na Facebooku z 21. októbra. Pod ním sú tri fotografie ľudí na bicykloch z Paríža. Na záver príspevku ešte označil organizáciu C40 Cities.

Tehotenstvo Katky oznámil sympatický párik netradične na sociálnych sieťach. Foto: Facebook P.S.

Ide o neziskovku, ktorá združuje veľké mestá sveta a vyzýva na ochranu životného prostredia. Aktivisti z tejto neziskovky organizujú rôzne podujatia, ich rozpis majú na svojom webe. To aktuálne nesie názov CityLab, koná sa od 22. do 24. októbra a hádate správne, ak tipujete, že v Paríži. Je teda dosť pravdepodobné, že Sagan ich príde podporiť svojou účasťou v úlohe ambasádora.

Práve v tejto role so C40 Cities spolupracuje. „Gratulujeme nášmu ambasádorovi dobrej vôle Petrovi Saganovi za zisk tretieho titulu majstra sveta v cyklistike za sebou!“ napísali v príspevku na sociálnej sieti 24. septembra a pridali fotku Tourminátora so zlatou medailou z MS v Bergene.

Všetky spomenuté indície naznačujú, že nám Miguel hovoril pravdu. Prvé dieťa Petra Sagana sa tak narodí v meste, kde slávil mnoho úspechov. Na Champs Élysées mu v rokoch 2012 – 2016 obliekli zelený dres pre víťaza bodovacej súťaže na Tour de France. Opäť tak bude mať dôvod otvárať šampanské.

