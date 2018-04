Vyhadzov Mečiara zo Slovenského rozhlasu má nečakanú dohru, je v tom zamotaná už aj Vinczeová: Obrovský podraz na jojkára!

Obľúbený moderátor Ján Mečiar (47) sa len nedávno dozvedel naozaj nepríjemnú správu. Zo Slovenského rozhlasu, kde robil dlhých 9 rokov, ho nemilosrdne vykopli. Ako dôvod mu povedali, že tam nechcú ľudí z komerčných médií. Prešlo však pár dní a zdá sa, že zo strany televízie išlo iba o chabú výhovorku a jojkár dostal padáka pre niečo celkom iné. Dôkazom toho je moderátorka Adela Vinczeová (37) ...

Informácia, že jojkár Ján Mečiar od 8. apríla skončil v RTVS ako moderátor a spoluautor relácie o vede Spektrum, nepríjemne prekvapila nielen samotného Mečiara, ale aj jeho okolie a najmä fanúšikov. „Vyhodili ma. Bolo by dobre opýtať sa priamo v Slovenskom rozhlase, ale mne to zdôvodnili tak, že nepotrebujú ľudí z komerčných médií. Do 8. apríla som ešte pracoval, no odvtedy už nie. Aj to píše niekto iný a aj to načítava niekto iný. Aj keď to načítavanie je už len detail. Ja som si tu reláciu robil vždy sám,“ zdôvodnil nám nedávno sklamaný Mečiar. Zaujímalo nás teda, ako to vidí samotná RTVS a aké vysvetlenie ponúkne.

Mečiara vyhadzov zo Slovenského rozhlasu dosť prekvapil. Foto: EMIL VAŠKO



„Ján Mečiar bol externým spolupracovníkom RTVS a na ukončení spolupráce sme sa s ním dohodli v súvislosti so zavedením programových zmien. Dlhodobým zámerom nového vedenia RTVS je poskytovať viac priestoru vo vysielaní vlastným, teda interným zamestnancom,“reagovala hovorkyňa RTVS Erika Rusnáková.

Toto vysvetlenie však akosi nekorešponduje s realitou. Hoci nám kompetentní vo verejnoprávnej televízii tvrdili, že chcú dať vo vysielaní väčší priestor interným zamestnancom, a preto Mečiar letel, na príprave jeho relácie bude najnovšie spolupracovať opäť externista, a to spisovateľ Gustáv Murín, známy svojimi konšpiráčnými teóriami, v čom však RTVS problém nevidí.

Spisovateľ Gustáv Murín. Foto: ČTK



Čo však bude s takou reláciou Adely Vinczeovej Spojky, ktorá, rovnako ako Mečiar, nie je internou zamestnankyňou a je tvárou komerčnej Markízy? Blondínka reláciu vysiela každú druhú nedeľu o 11.05 a na rozdiel od jojkára, Adely sa televízia ani náhodou zbaviť nechce...

Adela je tvárou televízie Markíza. Foto: tv markíza



„Spojky a Spektrum sú úplne neporovnateľné formáty. Spojky sú tolkšou Adely Vinczeovej,“dodala Rusnáková. Zdá sa teda, že televízia má na každého zamestnanca, či už interného, alebo externého, úplne odlišný meter. Alebo že by Mečiarovi zatajili skutočný dôvod vyhadzovu?







