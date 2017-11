Nová vojna v šoubiznise? Dominika Mirgová spravila niečo, čo Daru Rolins vytočí do vývrtky!

Cez leto Dara Rolins(44) predstavila novinku s názvom Dúha. Éterická pieseň, ktorá okamžite zabodovala aj vďaka poriadne sexi videoklipu. Blondínka v ňom vystupuje ako amazonka v lese spolu so svojimi tanečníčkami. A čo to má spoločné s Dominikou Mirgovou (25)? Pozrite!

Sexi indiánske oblečenie, čaro lesa, po ktorom behá neskrotná Dara Rolins. Taký je videoklip k jej piesni Dúha z jej nového albumu ETC. Klip premiérovala ešte cez leto a doteraz sa teší obrovskému úspechu. A to aj preto, že v ňom okrem indiánskej Dary vystupujú aj jej sexi tanečníčky ,,z rovnako sexi kmeňa."

Nový klip Mirgovej vyzerá ako kópia Darinej Dúhy. Foto: YouTube

Netrvalo však dlho a nový klip k piesni TOTO SOM JA sa rozhodla natočiť aj speváčka Dominika Mirgová. No keď začala na svoj profil na sociálnej sieti postupne dodávať malú ochutnávku v podobe fotiek, viacerí ostali poriadne prekvapení... Dominika sa hrá na indiánku a behá po lese. Nepripomína vám to niečo? Mirgová sa očividne inšpirovala Rolins a tiež sa rozhodla, že novinku si natočí v prírode a prezlečená za indiánku. A aj preto sa na ňu zvalila vlna kritika a posmeškov. ,,Dominika kopíruje Daru!" ,,Trapas, veď podobný klip má Dara. To je čistá kópia. Toto si mohla Dominika odpustiť!" ,,Mne miestami pripomína dokonca Perinbabu!" reagujú ľudia na jej nový počin. Všimla si to už aj samotná Dara. ,,Robí si z toho posmešky celý internet a dokonca už aj Dara," dozvedeli sme sa zo zdroja Rolins. A čo na to samotná Dominika?

A takto vyzerá klip Dary Rolins Dúha. Foto: YouTube

,,Vôbec sme nikoho nekopírovali. Hudba ma viedla k tomu, aby tam bolo pár záberov v pierkovej čelenke prechádzajúc sa po lese. Podľa mňa to nemá nič spoločné s Dariným klipom. Keďže Dara si scény v lese vyrobila rekvizitami a tanečníčkami. Samozrejme, že sa mi jej tvorba a klipy páčia, ale videoklip TOTO SOM JA sa vôbec nepodobá na videoklip DÚHA. Milión umelcov má zábery z lesa, len ja musím byť opäť tá, ktorá len "kopíruje," reagovala Mirgová.