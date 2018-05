Nová láska! Exmanželka Andyho Krausa už nie je sama: Do života jej vstúpil tento sympatický muž!

Rozpad manželstva po dlhých sedemnástich rokoch dal psychicky poriadne zabrať nielen Andymu Krausovi (50), ale aj jeho dnes už exmanželke Daniele (45). Po búrlivom období však konečne nastal pokoj a obaja bývalí partneri žijú opäť spokojne. Ako sa nám podarilo zistiť, nový vzťah však nemá len scenárista, ale aj jeho bývalá žena.

Kauzou rozchodu prominentného páru žili ostatný rok mnohé médiá i samotná verejnosť. Hlavným dôvodom bol spôsob, akým sa prevalila kríza v sedemnásťročnom manželstve Andyho a Daniely Krausovcov. Na povrch totiž vyplával románik scenáristu s herečkou Natáliou Puklušovou, ktorý však mal byť len akýmsi posledným klincom do rakvy už aj tak nefungujúceho vzťahu. Tak to aspoň tvrdil Kraus.

To, čo nasledovalo potom, už každý vie. Dvojica sa od seba odsťahovala a v novembri minulého roka súd ich manželstvo definitívne ukončil. Obaja tak mohli začať novú etapu svojho života. Scenárista tú svoju začal ešte v čase, keď bol ženatý, a to s partnerkou Jankou, mladšou takmer o dvadsať rokov. Tá je už taktiež rozvedená a z predošlého vzťahu má šesťročného syna.

Nový vzťah Andyho Krausa blondínka Jana. Foto: Facebook

Po náročnom období, ktoré musela pre rôzne ataky zvládnuť Krausova exmanželka Daniela, sa však aj na ňu najnovšie usmialo šťastie. Ako sa nám totiž podarilo zistiť, aj ona má nového partnera. Podľa našich overených informácií je ním sympatický zrelý muž, po boku ktorého Daniela doslova žiari. „Volá sa Rudi a nie je zo Slovenska. Je zo zahraničia,“prezradil nám náš zdroj.







Na nového partnera sme sa opýtali aj samotnej scenáristovej exmanželky. Tá nám svoj vzťah potvrdila, bližšie komentovať ho však nechcela. „Som spokojná,“povedala stroho, no o to úprimnejšie. Po dvoch rokoch samoty zažíva tak konečne aj ona to, po čom túži každá žena. A zo spoločných fotografií s novým partnerom je evidentné, že si to naplno užíva.

FOTO DANIELY S NOVÝM PARTNEROM NÁJDETE V GALÉRII