Najprv žiadosť o rozvod a teraz toto: Andrej Bičan s mladou milenkou šokuje ďalej: TEHOTNÁ?

Obľúbený moderátor Andrej Bičan (42) sa pred pár dňami postaral o poriadny škandál. V Jasnej sme ho totiž pristihli s mladučkou milenkou a krátko nato vyšiel s pravdou von. S manželkou už rok nežije v spoločnej domácnosti a požiadal o rozvod. Najnovšie sme sa však dozvedeli ďalšiu šokujúcu správu!

Doteraz vyzeralo manželstvo Andreja Bičana ako harmonické, no opak bol pravdou. Dvojica, ktorá má spolu dve krásne dcérky, sa po 11 rokoch rozvádza. Za všetko môže mladučká brunetka, ktorá moderátorovi poplietla hlavu a s ktorou už podľa jeho slov rok býva.

Bičan s mladou milenkou v Jasnej. Nechýbali ani nežné dotyky. Foto: archív

Všetko to prasklo na otvorení sezóny v Jasnej, kam dorazil spolu s ňou. V časti určenej iba pre vyvolených hostí sa oddávali nežnôstkam a hneď bolo jasné, že o obyčajnú kamarátku rozhodne nepôjde. Aj keď nám to na mieste tvrdil. Krátko nato vyšiel s pravdou von. „Áno, je to tak! Moje manželstvo sa po 11 rokoch rozpadlo. Šance na záchranu stroskotali. Momentálne prebiehajú ukončovacie procesy. Rodičovské povinnosti sa snažíme s manželkou deliť, ako nám to pracovné povinnosti dovoľujú. S mojou novou partnerkou Miškou už rok žijeme v spoločnej domácnosti a tešíme sa z nášho vzťahu. Vzhľadom na citlivosť tejto témy a možné negatívne dosahy na našich blízkych je toto jediné vyjadrenie k danému problému,“ priznal v stredu Bičan.

Bičanova mladá milenka Miška. Foto: archív

Ako sme sa však najnovšie dozvedeli, jeho mladá kráska by mala byť dokonca v radostnom očakávaní.„Bičan čaká s novou partnerkou dieťa. Je to ešte čerstvé,“ dozvedeli sme sa z dôveryhodného zdroja. Či sa teda moderátor už o pár mesiacov stane štvornásobným otcom, sa čoskoro uvidí... A možno práve to bol dôvod, prečo sa po takom dlhom čase skrývania rozhodol vziať utajovanú milenku do spoločnosti.

