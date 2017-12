Kramárovci by mali byť tesne pred ROZVODOM: Za všetkým má byť tretia osoba! Došla jeho manželke trpezlivosť?

V našom šoubiznise sa s rozvodmi ku koncu roka akoby vrece roztrhlo. Po Heribanovcoch, Kočišovcoch a Bičanovcoch sa podľa medializovaných informácií mali rozhodnúť svoje manželstvo ukončiť aj Maroš Kramár (58) s manželkou, právničkou Natašou Nikitinovou (50). A ako u Bičana, aj v tomto prípade je za tým zrejme tretia osoba!

Rodinná harmónia je, zdá sa, minulosťou aj pre Maroša Kramára. S advokátkou Natašou bol v manželskom zväzku od roku 1999, čiže už dlhých 18 rokov. Dvojica má spolu tri deti. Najstaršiu Tamaru (17), stredného Timura (15) a najmladšieho Marka (9). No podľa najnovších informácií by sa mal najnovšie rozvádzať aj tento manželský pár.

„Problémy mali ako každé manželstvo po rokoch. Dokonca aj nedávno bola Nataša na dovolenke len s deťmi bez Maroša. Je to teraz asi nejaký boom, že ak nastanú problémy, tak proste podajú žiadosť o rozvod. Neviem, sú však veľmi racionálni. Nemyslím si, že by išlo o nepremyslený ťah v afekte,“ informoval zdroj portálu Fakt24. Správu komentoval aj samotný Kramár.

Manželia majú spolu krásne tri deti. Foto: Michal Šebeňa

„Neviem o tom. Asi viete viac ako ja,“ zahmlieval spomínanému portálu. Dokonca aj v lete sme Natašu stretli v hoteli v Trenčianskych Tepliciach bez manžela, iba s dvomi synmi. Kramár mal však toho v minulosti na rováši poriadne dosť. Viackrát sa nám ho totiž podarilo načapať s cudzími ženami. V roku 2010 sa na vianočnom žúre Markízy podozrivo zblížil v tom čase iba s 24-ročnou herečkou Luciou Molnárovou.

Veselý a ženatý Maroš sa od nej vtedy nepohol ani na krok a v istých momentoch sa s ňou aj držal za ruku. V spoločnosti jej dvoch kamarátok vtedy nabral smer Ružinov a skončili v bytovke. Po hodinke opustila byt Molnárová. „Rozgajdaný“, no spokojne vyzerajúci Kramár ju nasledoval o 6 minút neskôr. To však nebolo prvýkrát, čo neodolal spoločnosti mladej dámy.

V tomto objekte má Kramár staromládenecký byt. Foto: archív

V minulosti sa preslávil nočnou návštevou u exotickej herečky z Ordinácie v ružovej záhrade Mary. Po týchto špekuláciách o neverách sa manželom narodilo tretie dieťa, syn Marko. Teraz sa však situácia opakuje opäť.

,,Nie je žiadnym tajomstvom, že manželku a deti poslal na niekoľko mesiacov do Kostariky, kde študuje aj jeho najstaršia dcéra. A práve teraz, keď sú všetci odcestovaní, si občas k sebe do bytu pod Hradom bráva istú mladú ženu. Už ho tam videli viacerí,“ povedal nám jeden z jeho blízkych známych. Snažili sme sa skontaktovať aj so samotným hercom i s jeho manželkou, no žiaľ, ani jeden nám do konca uzávierky nereagoval.

