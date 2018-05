Že sa Martin Jakubec (34) a Božanka (65) plánujú zobrať, viac nie je tajomstvo. Touto správou totiž prekvapili verejnosť už prednedávnom a zrejme rovnako zaskočená bola aj jeho vyvolená, keď si vypočula, čo už spevák vo svojom živote poskúšal. Čítajte, s čím sa nám pochválil!

V čase, keď nám Jakubec poskytoval rozhovor o svojom intímnom živote, ešte nič nenasvedčovalo tomu, že by mu do oka padla práve Božanka, hoci s ňou pravidelne koncertoval. A možno práve preto bol skutočne otvorený. Tvrdil o sebe, že je nevšedný, originálny a miluje úlety či neviazanosť.

S takýmito zážitkami sa pooháňal: „Za tých 11 rokov to teda nebolo veľa žien. Rátajme každý mesiac jedna, čo neznamená, že každý mesiac iná. To znamená, že jedenkrát za mesiac mám čas s niekým zarandiť, inak som stále mimo, veď zas musím udržiavať sexuálny život. Priemerne je to každý druhý mesiac jedna nováznámosť, ale Boris Kollár zas nie som. Čiže kvázi šesť partneriek ročne, takže tak 66 žien? A niekedy to ostalo iba pri rozprávaní,“šokoval v roku 2015 Martin, ktorý vtedy ďalej prezradil, že má svoje móresy a vo vzťahu je sebecký, pretože je naučený bývať sám. A v blízkej budúcnosti si neplánoval ani založiť rodinu.

Jakubec zverejnil oznámenie o svadbe. Foto: facebook M.J.

Dokonca mal vyhliadnuté aj nejaké tie známe tváre, ktoré by spĺňali jeho kritéria. „Páčia sa mi staršie ženy od 35 do neurčita. Napríklad taká Studenková je udržiavaná baba, veľmi šarmantná dáma je aj pani Mária Reháková, Eva Máziková je fajn uletená, ale ani Sklovska nie je zlá, páči sa mi jej výstrednosť,“ vyjadril sa spevák, ktorému, ako je už známe, napokon vyhovela práve kolegyňa Božanka.







No týmto s rozprávaním o sexe ani zďaleka neskončil. Jakubec sa nám ešte priznal, že s intímnym životom začal až krátko pred dvadsiatymi narodeninami. „Najstaršia mala 56 a naučila ma veľa duchovných vecí. Som romantik, ak niekto za tým hľadá nejaké zverstvá, tak je na veľkom omyle. Mám rád pokoj, nehu, príjemnú večeru, meditácie, sviečky, hudbu, dotyky a všetko pomaličky,“ prezradil bez hanby zabávač.

Anketa Veríte, že Jakubec mal v posteli toľko žien? Áno, veď je stále nejakými obklopený 5%

Nie, určite si vymýšľa 95% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Na záver ešte aj prekvapil tvrdením, že sa mu ženy priam núkajú. „Sex odo mňa chcela 82-ročná žena. Bola na vystúpení a chcela ma obchytkávať. Povedala mi, že po štyridsiatich rokoch cítila orgazmus, v sprche, s myšlienkami na mňa. Fakt som ostal obarený a pobavil som sa. Dovolil som jej pobozkať ma na čielko,“ dodal spevák.

Prečítajte si tiež:

Zaujal vás článok? Napíšte nám do diskusie...