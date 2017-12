FOTO VNÚTRI: Táňa Pauhofová a Dara Rolins ukázali svoje kozy: A to všetko pre dobrú vec!

Tak toto sa nestáva často. Nielen speváčka Dara Rolins (44), ale aj herečka Táňa Pauhofová (34) dobrovoľne a bez nátlaku ukázali svoje kozy. Všetko to však urobili pre dobrú vec.

Nielen Rolins a Pauhofová, ale aj viaceré známe tváre sa rozhodli pomôcť správnej veci. Na sociálnej sieti sa začali objavovať fotky hercov, spevákov či športovcov, ako sa fotia s maketou kozy. Nerobia to však len preto, aby zaujali svojich fanúšikov. Rozhodli sa totiž pomôcť tým, ktorí to potrebujú. Cieľom je motivovať ľudí k pomoci v najchudobnejších častiach sveta, ale aj v chudobných komunitách na Slovensku.

Dara Rolins Foto: Instagram

Kampaň charitatívneho e-shopu Skutocnydarcek.sk tak podporili viaceré slovenské osobnosti. Odfotili sa s papierovou maketou kozy, ktorá sa stala symbolom celého projektu. Fotografie kozy na miestach ako divadlo, nahrávacie štúdio, rádio, a pod. zdieľajú na sociálnej sieti spolu s heslom “Daruj kozu tam, kde ju treba”.

Tí, ktorí však majú reálny záujem pomôcť, si môžu prostredníctvom internetovej stránky kúpiť skutočné zvieratko. To potom putuje do krajín, kde to je najviac potrebné. Nuž, aj takto sa dá pomáhať.