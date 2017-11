FOTO VNÚTRI Mirka Partlová má nového frajera: Zbalila syna známeho moderátora!

Po rozchode herečky Mirky Partlovej (32) so spevákom Petrom Cmorikom (37) sa dlho špekulovalo, že má veľmi blízko k svojmu mladšiemu kolegovi Patrikovi Vyskočilovi (24). No ukázalo sa, že speváčkino srdce si nakoniec získal syn šéfa Mufuzy (Mužstvo futbalových zázrakov) Stana Galisa Matej (24).

Mirka Partlová sa pred dvomi rokmi rozišla s Petrom Cmorikom, s ktorým tvorila pár tri roky. Spevák si po čase našiel priateľku, huslistku Danielu, a o Mirke sa šuškalo, že tvorí pár s hercom Patrikom Vyskočilom.

Mirka Partlová Foto: tv joj

Vyzerá to tak, že nakoniec jej učaroval niekto iný a je ním mladý Galis.„Mirka a Maťo tvoria pár. Nie sú spolu dlho, ale sú veľmi pekný párik,“ prezradil zdroj. Niečo na tom asi predsa len bude.

Minulý týždeň ich fotograf denníka Plus JEDEN DEŇ nafotil, ako si hrkútali po nákupe potravín v bratislavskom Ružinove a o nežné dotyky a pohľady nebola núdza. Na nový vzťah sme sa pýtali aj herečky, no do konca uzávierky sa nevyjadrila.

