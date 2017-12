FOTO Horúce bozky Baču a Svarinskej: Žeby nový párik nášho šoubiznisu?

Juraj Bača (29) sa dnes večer poslednýkrát predstaví v krimiseriáli Rex. Diváci sa tak na nejaký čas budú musieť rozlúčiť s týmto sympatickým hercom i krásnym psíkom Rexom. Do deja však dnes vstúpi aj herečka Kristína Svarinská (28), ktorá komisárovi Majerovi zamotá hlavu.

Pred rokom niekto zavraždil v okolí Bratislavy mladú mileneckú dvojicu. Páchateľ polícii unikol, ale teraz udrel znova – a opäť umreli dvaja ľudia. Majer (Juraj Bača) sa vydáva do lesa, aby dolapil sériového vraha.

Spoločnosť mu bude robiť krásna policajtka, ktorú si zahrá Kristína Svarinská. Aby sa im podarilo odhaliť vraha, predstierajú, že tvoria mladú zamilovanú dvojicu.

Markíza dnes uvedie posledný diel Rexa. Foto: TV Markíza

Kvôli nakrúcaniu si musela Kristína vyskúšať napríklad aj streľbu zo zbrane, stanovanie v lese a nielen to. Nebudú chýbať ani horúce bozky s Jurajom Bačom. „Je zaujímavé, že pri nakrúcaní sa človek ocitne na miestach, ktoré by len tak nenavštívil a robí veci, ktoré by normálne nerobil,“ hovorí Svarinská.

„S Kikou sa poznáme už zo školy. Je úžasná profesionálka. Hralo sa mi s ňou veľmi dobre, aj keď podmienky neboli až také ideálne. V noci klesali teploty pod nulu, ešteže sme mali ohník a scény, pri ktorých sme sa aspoň trocha zahriali,“ prezradil Juraj.