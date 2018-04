Emma Drobná otvorene o údajnom rozchode i protekcii v speváckej šou: Pravda o mojom víťazstve v SuperStar!

Emma Drobná (24) po výhre v SuperStar v roku 2015 rozhodne nezapadla prachom a patrí medzi úspešné speváčky. Účinkovala v markizáckej Tvojej tvári i v Let‘s Dance a aktuálne sa sústredí na svoju kariéru i jesenné turné. Blondínku sme stretli na autosalóne, kde sme sa jej opýtali aj na to, či je pravda, že mala v súťaži protekciu, a ako to je s jej priateľom Štěpánom Urbanom, keďže sa pošuškávalo, že sa mali rozísť.



Sledujete aktuálne šou SuperStar?

- Sledovala som to minulý týždeň prvýkrát a vlastne aj tento týždeň (uplynulú nedeľu, pozn. red.) som to mala pustené s maminou. Ale začnem to teraz už viac pozerať, keď už je užší výber spevákov. Takže určite to už budem pozerať.

Vy ste sa tam stretli so súťažiacou Zuzanou, ktorá spievala aj vašu pesničku...

- Áno, áno.

Čo hovoríte na jej výkon, lebo mnohí riešia, že je protežovaná aj preto, že sa stretla s vami. Iní takú možnosť nemali.

- Neviem, toto veľmi neriešim. Nie som angažovaná do ich príbehov. Jednoducho ma o to poprosili. Bola som akurát v Prahe, keď nakrúcali, tak ma poprosili, či by som neprišla, keďže spievala moju pesničku. Neviem, prečo si vybrali práve ju, nejako to neriešim.

Emma pomáhala súťažiacej Zuzane, ktorá postúpila do semifinále. Foto: tv markíza

Spomínaná Zuzana bola aj slabšia od súperky v dueli, no porota ju poslala ďalej a dokonca sa objavili aj také reakcie, že aj vy ste mali vopred vyhratú SuperStar. Čo poviete na toto?

- Neviem, prečo sa bavíme o niečom, čo bolo pred dvomi rokmi, prečo ešte mňa do toho zaťahovať.

Veľa ľudí to na internete komentovalo práve pri Zuzane, tak preto táto otázka.

- Ja naozaj neviem. Nepozerám na to takto. Myslím si, že súťaž je taká, aká je. A či to nejako ovplyvňujú do semifinálových kôl, to neviem. Ale potom je to už o hlase diváka. Z mojej strany nešlo o nadržiavanie, koniec koncov ešte mala aj zlý feedback na tú pesničku. Ešte som jej aj pomohla. Ja ju nepoznám, stretla som sa s ňou raz a to bolo všetko.

Pred pár dňami sa riešilo, že ste sa vraj so Štěpánom rozišli. Ako to teda medzi vami je?

- No, to je zaujímavé, lebo ja som to tiež počula (smiech). My dvaja sme náš vzťah nikdy verejne nerozoberali, pretože v tom nevidím zmysel ani ja, ani on. To, že sme spolu, sme aj dlho tajili. Nevidíme zmysel v tom, prečo by sme to mali riešiť s verejnosťou a to je asi jediný dôvod.

Ste teda stále spolu?

- Áno, áno.

A koľko ste teda vlastne už spolu?

- Dva a pol roka.

Nedávno ste zrušili svoje prvé turné. Čo bolo za tým?

- Dva týždne pred začiatkom nám gitarista z kapely oznámil, že ho nepustia zo školy. Chcela som to vyriešiť, ale za taký krátky čas nájsť gitaristu, aby pomohol aj s vokálmi a ešte to aj celé naskúšať, by bolo veľmi náročné. Bohužiaľ, veľmi som sa na to tešila, no museli sme to presunúť na jeseň.







