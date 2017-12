Napriek tomu, že rozprávka Láska na vlásku si získala množstvo divákov a jej televízna premiéra doslova trhala rekordy sledovanosti, známy český režisér si o nej myslí svoje. Zdeněk Troška (63) si pri hodnotení rozhodne nedával servítku pred ústa. Naložil nielen rozprávke, ale aj princeznej, známej speváčke Celeste Buckingham (21).

Zdeněk Troška, ktorý sa preslávil hlavne svojimi trilógiami Slnko, seno... či Kameňák prezentoval pred necelými dvoma rokmi svoju novinku Babovřesky 3. A okrem toho, že sa stále venuje režírovaniu, sleduje aj konkurenciu a my sme ho vtedy vyspovedali, čo hovorí na rozprávku Láska na vlásku so slovenskou speváčkou Celeste Buckingham.

„Videl som Lásku na vlásku, tú rozprávku poznám. Pred mnohými rokmi ju natočil môj pedagóg ako dvojdielnu televíznu inscenáciu. Z filmárskej stránky to bolo urobené dobre, ale nebol som spokojný so štýlom „vyprávění“. Prišlo mi to zdĺhavé. Dlho sa tam nič nedialo. Pozrel som sa na hodiny a hovoril som si, uplynula hodina a tam sa nestalo nič, len tí chalani si vymenili kostýmy a to je málo. Mala mať väčší rytmus,“ prezradil denníku Plus JEDEN DEŇ Troška, ktorý nešetril ani speváčku Celeste Buckingham v úlohe princeznej.

„Strašné. Nie je vôbec herečka. Stále bola rovnaká, iba stála pekne učesaná a pozerala. Všetko ostatné bolo fajn. Aj jej dvorná dáma s dcérou, to bolo všetko príjemné. Ale princezná sa mi zdala ako zakliata panna. Myslel som si, že keď ju pobozká, tak sa prebudí a tak ďalej... Snaha tam bola veľká. Mám rád akčnejšie veci. Na môj vkus to bolo pomalé,“zhodnotil režisér. Celeste, ktorá sa netají tým, že herectvo ju baví, ale stále je dušou hlavne speváčka, nereagovala na Troškove drsné slová. Buckingham nezostala iba pri spomínanej rozprávke, nedávno si zharala v celovečernom filme Bajkeri.