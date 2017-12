Atrakcia pre turistov, zúfalstvo pre domácich. Aj tak by sa dala nazvať situácia v Štúrove v Novozámockom okrese. Éva Northart sa rozhodla, že keď susedove psi brešú pri jej dome, ona ich prehluší. Už viac ako pätnásť rokov susedom od rána do večera púšťa operné árie. Sú krásne, ale Éva ich hrá tak nahlas, že sú už všetci z toho zúfalí.

Starší dom na Kossuthovej ulici v Štúrove je vyhľadávanou atrakciou pre návštevníkov mesta. Lenže kým oni po chvíli s úsmevom odídu, Évini susedia musia cez reproduktory počúvať hlasné operné árie od Placida Dominga každý deň od šiestej rána do desiatej večera. „Dnes mi odtiaľto takmer ušli majstri. Vraj oni pri tomto robiť nebudú. Ledva som ich uprosil,“ vraví s istou dávkou humoru Juraj (60).

Dali mu za pravdu aj obaja murári pracujúci na dome. „A kto by pri takomto niečom dokázal robiť? Treba jej to zatrhnúť. Toto predsa nie je normálne,“ krútili hlavami obaja.

Zúfalí susedia už nevládzu

Hudobný teror, ktorý spôsobuje Éva Northart svojmu okoliu, jej susedov už doháňa do zúfalstva. Veď musia dookola každý deň počúvať rovnaké pesničky, navyše sprevádzané nepríjemným piskotom z reproduktorov. „Na túto tému sa už nechcem baviť. A to nielen preto, že nám jej hudba poriadne znepríjemňuje život, ale aj preto, že o nás všetkých na svojom blogu vypisuje úplné bludy a uráža nás. Celý deň som v strese v práci a ďalší stres ma čaká doma. Už nevládzeme. Ona je zrejme chorá a mali by ju liečiť,“ opísala zúfalstvo Éviných susedov pani z blízkosti jej domu.

Spúšťačom boli susedove psy

Éva dom, kde býva, kúpila pred takmer dvadsiatimi rokmi. Problémy s ňou sa začali podľa susedov už po pár rokoch.

Na ich prvopočiatok sme sa chceli spýtať aj majiteľky „spievajúceho domu“, lenže nikde na bráne či plote zvonček nemala, a cez hlasnú hudbu naše kričanie i tak nepočula. S novinármi navyše Éva vôbec nekomunikuje, ba s viacerými je, či bola, v súdnom spore. „Údajne sa to všetko začalo tak, že jej susedia vypúšťali ráno a cez deň svojich dvoch malých izbových psov na záhradu pobehať si a vyvenčiť sa. Pravda, občas pri tom aj zaštekali, no a toto jej malo tak veľmi prekážať, že sa rozhodla pre tento dlhoročný teror,“ prezradil možnú príčinu začiatku štúrovskej atrakcie Juraj.

Problémy sa vystupňujú

Skutočnosť, že spúšťačom celej absurdnej situácie bol štekot psov, nám potvrdil aj ďalší z Éviných susedov. „Áno, je to tak, veď to priznala aj ona sama na svojom webe. Štekot ju vraj rušil pri práci. Bola súkromnou podnikateľkou, ktorá si robila i ekonomiku, a zrejme toho všetkého mala až toľko, že ju rušila každá banalita. No a aby sa za to susedovi pomstila, začala púšťať hlasno hudbu,“ dodal ďalší z Éviných susedov.

Podľa jeho slov sa problémy s ňou ešte stupňujú. „Nielenže robí zle celej ulici a širokému okoliu, ale navyše všetkých aj uráža a škaredo im nadáva. Nie raz sa vyjadrila na našu adresu, že sme potkany či krysy, že nás zožerie rakovina, všetci skapeme a podobne,“ doplnil.

Infarkty aj vysoký tlak

Hlasnou hudbou, nepríjemným pískaním z reproduktorov a najnovšie aj hukotom alarmu, ktorý má Éva namontovaný na dome vraj na svoju ochranu, neničí život iba dospelým, ale i deťom. „Z toho, čo sa tu deje, už dostali niektorí starší ľudia infarkt, iní majú zase vysoký krvný tlak, no najhoršie to znášajú malé deti. To, čo sa tu deje, je nenormálne. Podľa mňa ona nie je chorá na hlavu, ako si to niektorí myslia, ale naopak, je vysoko inteligentná žena, ktorej robí dobre, že iným robí zle,“ netají ďalší zo susedov. Podľa neho má Éva v dome iba prechodný pobyt. To jej ale nebráni v tom, aby sa vyjadrila, že svojich susedov z ich domov vyženie.

Chvíľa ticha ako balzam

Okolím „spievajuceho domu“ v júni roku 2015 a nasledujúce dva roky a tri mesiace predsa len zavládlo ticho. Mnohí si nielen vydýchli, ale dúfali, že sa to konečne skončilo. Ticho bolo spájané s návštevou prezidenta Kisku, no nebolo tomu tak. To len Éva plnila rozhodnutie súdu, ktoré jej zakázal hudobnú produkciu. Ona sa ale voči nemu odvolala a – všetko začalo tohtoročný september odznovu. „Vec je na Najvyššom súde, ktorý však o nej zatiaľ ešte nerozhodol. Možností ako jej zakázať hlasnou hudbou terorizovať okolie je ale niekoľko, nechápem preto, prečo nikto nedokáže aspoň jednu z nich využiť. To ticho bolo doslova na nezaplatenie. Deti sa mohli normálne učiť či po škole oddychovať, aj život dospelých sa znormalizoval,“ prezradil stav počas tichej „domácnosti“ u Évy. Mimochodom, jej dom pripomína menšiu pevnosť. Všetky okná na prízemí ma zatiahnuté žalúziami, na poschodí má na nich sieťky či dokonca hrubé nepriestrelné plechy.

Rozhodne až Najvyšší súd

Zdá sa, že Éva Northart je ťažkým súperom aj pre samotnú štúrovskú radnicu. Primátor mesta vydal v júni 2015 predbežné opatrenie, v ktorom zakazuje obťažovanie občanov šírením reprodukovanej hudby, to však Éva napadla súdnou cestou.

Nariadenie primátora síce okresný súd odobril, ba za pravdu mu dal aj krajský súd, napriek tomu doteraz nie právoplatné, lebo Éva Northart sa odvolala. „Tým, že vo veci nie je súdne definitívne rozhodnuté, máme zviazané ruky. Najvyšší súd mal podľa mojich informácií rozhodnúť najneskôr do trištvrte roka, čo už čochvíľa uplynie, takže po jeho verdikte by sme mohli konečne konať. Ako, to sa rozhodneme potom,“ uviedol štúrovský primátor Eugen Szabó.