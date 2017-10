Vladimír Jánoš obžalovaný z týrania manželky a dcéry: Zo súdu odchádzal slobodný, prípad však ešte neskončil

Pol druha roka trval maratón hlavných pojednávaní v kauze bývalého smeráckeho poslanca Národnej rady SR Vladimíra Jánoša (49) z Prievidze, ktorý začal v marci 2016. Expolitika obvinili z týrania manželky Ivety a dcéry Jasmíny. Dnes popoludní konečne padol verdikt súdu, ktorý prítomných v pojednávacej miestnosti doslova šokoval.

„Po rozsiahlom dokazovaní na hlavnom pojednávaní súd dospel k záveru, že vykonaným dokazovaním nebolo preukázané, že by obžalovaný naplnil zákonné znaky zločinu týrania blízkej osoby a zverenej osoby,“ vyhlásil predseda senátu. Ako doplnil, prípad vykazuje znaky priestupku proti občianskemu spolunažívaniu. Preto trestnú vec postupuje na prejednanie Okresnému úradu v Prievidzi. Ako upozornil, k rovnakému záveru dospel v novembri 2015 aj policajný vyšetrovateľ, prokurátorka však v decembri 2015 podala na Jánoša obžalobu pre zločin týrania blízkej osoby a zverenej osoby. Ani teraz sa nezmierila s verdiktom senátu Okresného súdu a podala sťažnosť, o ktorej rozhodne trenčiansky Krajský súd.

„Policajný vyšetrovateľ po dôkladnom vyšetrovaní a dnes už aj Okresný súd v Prievidzi skonštatoval, že som sa nedopustil trestných činov, z ktorých som obžalovaný. Napriek tomu prokuratúra pokračuje, podala sťažnosť, takže vec nie je uzavretá,“ komentoval Vladimír Jánoš. „Svoju vlastnú dcéru som nevidel dva a pol roka, to je pre mňa traumatizujúce,“ priznal niekdajší vplyvný muž Prievidze. Na otázku, či plánuje návrat do politiky, Jánoš zareagoval: „To je to posledné, čo ma v tejto chvíli zaujíma. V prvom rade ma zaujíma moja dcéra.“

Rozhodnutie súdu najviac zaskočilo Jánošovu exmanželku Iveta, ktorá zrejme čakala úplne iný výsledok. „Som veľmi sklamaná z dnešného pojednávania. Takto sa koná spravodlivosť v našom štáte,“ povedala po skončení pojednávania. Netají, že má obavy a strach, čo bude ďalej.

S Vladimírom Jánošom bola na súde aj jeho sestra Jana. „Je mojou oporou,“ povedal vďačne exposlanec. „Pred časom sme prišli o mamu, ktorá to psychicky nezvládla. Myslím si, že obeťou je dieťa, ktoré milovalo svojho otca. Malo pekný vzťah k celej našej rodine, dedko nevidel svoju vnučku už tretí rok,“ hovorí nešťastne pani Jana.

Vladimír Jánoš čelí obvineniu z týrania manželky a dcéry Jasmíny od marca 2015. V ten istý mesiac nasledoval päťhodinový rozvod Jánošovcov a súdny zákaz akéhokoľvek styku s dcérou. „Celá obžaloba je postavená na lži a výmysloch. Nikdy v živote by som na manželku ani dcérku nezdvihol ruku,“ odmietol vtedy obvinenia Vladimír Jánoš.

Po medializácii prípadu sa politik vzdal svojho poslaneckého mandátu a funkcie okresného šéfa Smeru-SD. V prípade dokázania viny, exposlancovi hrozilo sedem až pätnásť rokov väzenia.