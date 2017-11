Lekári protestujú: Ordinovať 7 hodín denne? To nezvládneme!

Je to tu! Odvčera platí, že všeobecní lekári musia mať viac ordinačných hodín pre pacientov. Štát týmto krokom sľubuje lepšiu dostupnosť zdravotnej starostlivosti, no lekári sa búria. Mnohí sú totiž v dôchodkovom veku a zhodne tvrdia, že sú so silami v koncoch.

Kým doteraz ordinačné hodiny všeobecným lekárom schvaľovali samosprávne kraje, po novom ich majú predpísané zo zákona. A ten hovorí, že pacientom musia byť k dispozícii najmenej 35 hodín v týždni, čo je 7 hodín denne, z toho dvakrát aspoň do 15. hodiny. „Nemožno všetkých hádzať do jedného vreca, no vyskytli sa prípady, keď praktickí lekári neboli pacientom k dispozícii v ambulanciách už napoludnie o 12. hodine. Ľudia vtedy nemali inú možnosť, ako ísť v podvečerných hodinách na pohotovosť,“ obhajoval zmenu minister zdravotníctva Tomáš Drucker.

Lekári však tvrdia, že 35 hodín ordinovania neznamená, že ich pracovný čas je len tých 35 hodín. Okrem vyšetrení pacientov majú totiž množstvo ďalších povinností, administratívu, návštevy chorých doma i pohotovostné služby. Po novom tak budú musieť byť v práci aj 9 či 10 hodín denne. „Všeobecní lekári si nezaslúžia, aby v ambulancii skapali,“ tvrdo vyhlásil Peter Pekarovič zo Slovenskej komory lekárov.

ZMENA OD NOVEMBRA: Všeobecní lekári musia mať dlhšie otvorené! Foto: shutterstock, ilustrančé

So zmenami majú problém najmä starší doktori a tých na Slovensku nie je málo. Priemerný vek všeobecných lekárov je 56 rokov, takmer 500 má dokonca viac ako 65 rokov. „Úprimne poviem, vyťažená som maximálne a nedokážem si predstaviť byť v ambulancii pri pacientoch ešte o dve hodiny navyše,“ komentovala novú povinnosť 66-ročná lekárka z Nových Zámkov Elena Leichenberová.

Viacerí lekári by aj pre túto zmenu najradšej už išli do dôchodku, no nemajú za seba náhradu. Tak ako 63-ročná košická lekárka pre deti a dorast Eva Antónyová: „Keby som mala za seba náhradu, po dovŕšení 65 rokov by som odišla do dôchodku. Pacienti síce o tom nechcú ani počuť, ja však tvrdím, že život je krátky. Nechcem skončiť ako mnohí moji kolegovia, ktorí zomreli priamo v ambulancii.“

Minister Drucker Foto: Matej Kalina

Podobne to vníma Mária Kuniaková (62), všeobecná lekárka z Banskej Bystrice. „Som hlboko sklamaná. Je neľudské a kruté niečo také od všeobecných lekárov požadovať. Poslanci tak dali najavo svoj postoj k našej práci. Nevážia si ju a nevedia ju doceniť,“ hovorí. Ministerstvo zdravotníctva je však neoblomné. Tvrdí, že ako istú kompenzáciu lekárom ubrali hodinu z večerných služieb na pohotovosti.

Z pôvodne navrhovaných služieb do 23. hodiny budú slúžiť len do 22. hodiny. Minister Drucker dodáva, že samosprávnym krajom zároveň zostane možnosť skrátiť lekárovi ordinačné hodiny a dôvodom môže byť aj vek alebo zdravotný stav lekára. Za nedodržanie rozsahu ordinačných hodín pritom hrozí tvrdá sankcia! Samosprávny kraj môže lekárov pokutovať až do výšky 4 000 eur!

Elena Leichenberová (66),

praktická lekárka, Nové Zámky

1. Koľko hodín denne ordinujete?

V ordinácii strávim denne asi 9 hodín, pracujem totiž aj v hyperbarickej komore. Naša ambulancia má 650 pacientov.

2. Koľko času okrem ordinovania venujete pacientom iným spôsobom?

Z času, ktorý trávim v ordinácii, mi administratíva zaberie asi 4 hodiny. Robím si ju priebežne, inak by som tam bola určite oveľa dlhšie.

3. Ako často, koľko hodín máte pohotovostné služby?

Raz či dvakrát do mesiaca a som v nich 12 alebo 15 hodín, podľa toho, či mám dennú, alebo nočnú. Keď cez deň robím 8 hodín, potom mám nočnú službu 15 hodín a hneď nasleduje opäť moja normálna práca v ordinácii, tak pracujem nepretržite aj 31 hodín.

4. Aký je teda váš týždenný či mesačný pracovný čas?

Môj týždenný pracovný čas je teda 45 hodín, čo je do mesiaca 180 hodín. K tomu ešte slúžim jednu dennú a nočnú službu, tak to mám spolu mesačne i 207 hodín.

5. Aká je vaša výplata?

Ak si vezmem plat iba v mojej malej všeobecnej ambulancii, tak to rozhodne nie je veľa. Som ako „eseročka“, ktorá dostáva od poisťovne mesačne asi 1 800 €. Z nich však musím platiť všetky výdavky, teda prenájom priestorov, nákup rozličného medicínskeho materiálu, ale tiež zdravotných kariet a iných papierov. Výdavky mám približne 500 €, a k tomu plat sestry, takže ja si dávam na výplatu v mojej ordinácii mesačne okolo 540 € v čistom.

Elena Leichenberová (66) Foto: archív

Mária Kuniaková (62),

všeobecná lekárka, Banská Bystrica

1. Koľko hodín denne ordinujete?

V databáze mám 1 900 pacientov. Denne ordinujem 5 až 7 hodín, týždenne 30.

2. Koľko času okrem ordinovania venujete pacientom iným spôsobom?

Ostatné práce mi zaberú najmenej 3 hodiny denne.

3. Ako často, koľko hodín máte pohotovostné služby?

Pohotovosť mám 2-krát mesačne, dokopy 30 hodín.

4. Aký je teda váš týždenný či mesačný pracovný čas?

Môj týždenný pracovný čas je 50 hodín.

5. Aká je vaša výplata?

Moja hrubá mzda je 1 000 eur.

Mária Kuniaková (62) Foto: archív

Juraj Kollár (70),

všeobecný lekár, Lučenec

1. Koľko hodín denne ordinujete?

Denne ordinujem šesť hodín.

2. Koľko času okrem ordinovania venujete pacientom iným spôsobom?

Mimo ordinácie strávim ďalší čas prácou s dokladmi či návštevou pacientov. Sú to asi 2 hodiny navyše.

3. Ako často, koľko hodín máte pohotovostné služby?

Pohotovosť mám 2-krát do mesiaca , po 16,5 hodiny.

4. Aký je teda váš týždenný či mesačný pracovný čas?

Môj týždenný pracovný čas je v ordinácii 30 hodín, plus ďalších asi 10 hodín v teréne.

5. Aká je vaša výplata?

Zarobím približne 1 300 eur, lebo musím zabezpečiť aj plat sestričke, platiť za nájom, kupovať potrebné pomôcky.

Juraj Kollár (70) Foto: archív

Eva Antónyová (63),

lekárka pre deti a dorast, Košice

1. Koľko hodín denne ordinujete?

Starám sa o viac ako 1 500 pacientov z Košíc aj z okolia. Denne pracujem aj 10 hodín.

2. Koľko času okrem ordinovania venujete pacientom iným spôsobom?

Asi 5 - 6 hodín denne venujem liečeniu, 2- až 3-krát týždenne mám poradňu, prevenciu a očkovanie, čo je ďalších 6 - 7 hodín týždenne. Návštevy novorodencov v domácnosti mi zaberú 15 hodín týždenne, o administratíve ani nehovoriac. Končím neraz aj o 19. hodine.

3. Ako často, koľko hodín máte pohotovostné služby?

Pohotovostnú službu mám 2- až 3-krát týždenne v rámci svojej ambulancie a raz za 2 mesiace na hlavnej košickej LSPP. Slúžime 15 hodín počas bežného týždňa alebo 12 hodín cez sviatky a víkendy.

4. Aký je teda váš týždenný či mesačný pracovný čas?

Oficiálne mám uvedený 33-hodinový čas počas riadnych ordinačných hodín. Neoficiálne k tomu musím pripočítať ešte 6 až 10 hodín týždenne.

5. Aká je vaša výplata?

Presnú sumu neuvediem. Ale predtým, ako som začala vykonávať súkromnú prax, som mala plat zhruba 1 200 eur.

Eva Antónyová (63) Foto: archív

Jozef Hajdák (68),

Nemocnica Žilina

1. Koľko hodín denne ordinujete?

Denne ordinujem 7 hodín. Mám 1 700 pacientov.

2. Koľko času okrem ordinovania venujete pacientom iným spôsobom?

Administratívne záležitosti mi trvajú minimálne hodinu a pol. Počas ordinovania sa tieto tlačivá nedajú vypisovať, keď je u mňa pacient.

3. Ako často, koľko hodín máte pohotovostné služby?

Pohotovosťmám 2-krát za mesiac. Jedna trvá 6 hodín.

4. Aký je teda váš týždenný či mesačný pracovný čas?

Môj týždenný či mesačný pracovný čas sa nedá presne uviesť. Treba si uvedomiť, že my lekári sme k dispozícií 24 hodín denne. Nemôžem si večer dať pohár vína, pretože neviem, či ma náhodou niekto nezavolá.

5. Aká je vaša výplata?

K výplate sa nebudem vyjadrovať.