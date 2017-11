Arogantný advokát na dunajskej hrádzi: Prvé opatrenia po jeho vyčíňaní

Nepomohli dlhé roky sťažovania, ale stačilo jedno video s arogantným šoférom. Obyvatelia od Šamorína, Hamuliakova či Kalinkova sa opakovane domáhali prísneho obmedzenia premávky áut na dunajskej hrádzi. Nepochodili.

Jeden z cyklistov však zverejnil video advokáta Dušana Daňového, ktorý mu hrubo vynadal po tom, ako sa ho spýtal, či má povolenie na vstup na hrádzu autom. Na rozhorčenú reakciu verejnosti rýchlo reagovala polícia, ako aj Slovenský vodohospodársky podnik. Ten vzápätí začal s osádzaním betónových zátarás na hrádzi medzi Bratislavou a Šamorínom.

Prví cyklisti a korčuliari to ocenili. Poukazujú však na to, že tieto zátarasy sú pomerne nebezpečné. „Toto nie je celkom šťastné riešenie. Je to nebezpečné. Hlavne pre deti. Čo ak do toho betónu narazia?“ pýta sa Patrik (42) z Hamuliakova. Podľa neho budú lepším riešením avizované závory a kamery. Tak to plánuje aj Slovenský vodohospodársky podnik (SVP).

„Pevne verím, že začiatkom budúceho roka už budú fungovať. Tieto závory, ktoré chceme zavrieť, boli opakovane poškodené. Musíme nájsť nový systém zabezpečenia, aby ich nemohol nikto poškodiť,“ povedal Jozef Dúcz, riaditeľ Odštepného závodu Bratislava SVP. Advokát Daňový svoju jazdu po hrádzi odôvodnil tým, že nemá čas stáť v kolóne, keď ide do práce. Hrubým správaním advokáta sa už zaoberá Slovenská advokátska komora.

Autá cez zátarasy už neprejdú. Foto: Matej Jankovič

„Advokát sa musí bezpodmienečne aj mimo výkonu advokácie správať tak, aby neznižoval dôstojnosť svojho povolania,“ uviedla hovorkyňa komory Alexandra Donevová. Daňový je navyše známy tým, že zastupuje členov podsvetia, dokonca sám má problémy so zákonom. Jeho jazdou sa bude zaoberať aj polícia. ,,Vec skúma príslušný útvar v pôsobnosti Krajského Policajného zboru v Bratislave,“ povedala hovorkyňa krajskej polície Lucia Mihalíková.