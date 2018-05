Veľké zmeny v slovenských nemocniciach: Títo zdravotníci vás po novom neošetria!

Pacienti si už nebudú mýliť, kto je sestrička a kto asistent. Po novom sa už aj zdravotnícky asistent má volať praktická sestra. Kompetencie mu však ostanú viac-menej po starom. Zdravotné sestry sa voči takémuto zjednocovaniu ohradzujú.

Poslanec Štefan Zelník (SNS) včera na Zdravotníckom výbore predložil pozmeňujúci návrh zákona o zdravotnej starostlivosti, ktorý by mal postupne pomôcť vyriešiť situáciu s nedostatkom sestier na Slovensku. A to jednoducho. Zdravotníckych asistentov premenuje na praktické sestry.

„Status zdravotnícky asistent dosť dehonestuje a nedáva absolventom patričné postavenie.,“ argumentoval Zelník. Zatraktívniť by sa malo aj štúdium ošetrovateľského povolania. „Mohol by sa tým zvýšiť a iste sa zvýši záujem o štúdium na stredných zdravotníckych školách,“ pokračuje poslanec.



Praktická sestra nenahradí všeobecnú sestru, ktorá musí mať na výkon svojho povolania doplnené štúdium podľa usmernení EÚ. „Chceme, aby títo absolventi, ktorí skončia strednú zdravotnícku školu, mohli pokračovať na vysokú školu, no už popri zamestnaní,“ doplnil poslanec.

Rozhodnutie víta aj prezident Asociácie stredných zdravotníckych škôl Miroslav Sekula. „Zmení sa študijný odbor zdravotnícky asistent na praktickú sestru a vznikne nová profesia,“ vysvetlil.



Sestry sa však prudko ohradili, aby ich do jedného vreca hádzali s asistentami. „Absolútne s tým nesúhlasime. Keď niekto povie lekár a praktický lekár, je to to isté. Ale praktická sestra nebude mať rovnaké kompetencie ako zdravotná setra,“ohradila sa prezidentka Slovenskej komory sestier Iveta Lazorová.

Ak navrhované zmeny schvália aj v parlamente, platiť začnú od septembra tohto roka.