Obrovský PODVOD na Slovákoch: Na túto pracovnú ponuku s platom 2 500 € ani neklikajte!

Na podvodníkov upozorňuje slovenské ministerstvo práce. Firma, ktorá vystupuje pod menom neexistujúcej rakúskej spoločnosti HGW Logistics GmbH, inzeruje na rôznych pracovných portáloch na Slovensku, ale aj v Českej republike. Pracovné ponuky sa týkajú pozície operátora skladu.

Pracovné ponuky kladú na kandidáta len minimálne požiadavky, no sľubujú lukratívny plat. Podľa jedného z uverejnených inzerátov, ktorý je stále aktívny, je to od 1850 do 2500 eur mesačne. „V súčinnosti s rakúskym úradom práce bolo zistené, že daná firma v Rakúsku nie je registrovaná, na uvedenej adrese reálne nepôsobí a identita osôb prezentovaných na stránke spoločnosti bola zneužitá, čo je už predmetom vyšetrovania v Rakúsku," upozornilo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Inzerát neexistujúcej spoločnosti, ktorý je stále aktívny. Foto: Presbium.sk

V praxi to funguje tak, že podvodníci vylákajú od ľudí peniaze za služby spojené so sprostredkovaním sľubovanej práce. Oklamaní im následne pod vidinou dobrého zárobku posielajú neraz aj posledné úspory.

Firma vystupuje pod menom neexistujúcej rakúskej spoločnosti HGW Logistics GmbH. Foto: archív Plus 7 dní

Ústredie práce upozorňuje aj na konanie ďalších agentúr, ktoré na internete vystupujú ako Letimdosveta.sk a Personnel.sk. Aby zvýšili svoju dôveryhodnosť, na svojich stránkach používajú logo ústredia práce. Naše úrady však tvrdia, že im na to nedali žiadne povolenie a týmto spoločnostiam rovnako nepovolili núkať ľuďom prácu za peniaze.

„ÚPSVR SR neudeľuje povolenia na sprostredkovanie zamestnanca za úhradu, nemá kompetenciu ani zrušiť, ani pozastaviť oprávnenie na činnosť sprostredkovateľa zamestnania za úhradu." V prípade, že sa stretnete s podvodným konaním, alebo ste sa stali jeho obeťou, ústredie radí obrátiť sa na orgány činné v trestnom konaní.

