Neustály hlad, priberanie a chuť na sladké? Robíte túto zásadnú chybu!

Robíte, čo môžete a aj tak tie faldíky nie a nie zhodiť? Potom je načase, aby ste sa zamysleli, čo je za tým. Odborníci z portálu Viem, čo jem tvrdia, že vám v jedálničku chýba táto látka.

Naše telo sa skladá najmä z vody, no druhou najdôležitejšou zložkou sú práve bielkoviny. Ak organizmu bielkoviny nedávame v strave, vynahradí si ich inak. Nedostatok bielkovín sa môže prejaviť rôznym spôsobom. Najčastejším prejavom býva zvýšený pocit hladu a silná chuť na sladké. Akoby sa nám telo snažilo povedať, že mu niečo chýba.

Slovenskí vedci odhalili, čo zaberie na rakovinu: Je to táto superpotravina!

Aby sme dosiahli optimálny príjem, je nutné bielkovinu zaraďovať ku každému jedlu, respektíve začleniť ju do jedálnička minimálne 4-krát denne. Jednoznačne neplatí, že 100 g mäsa nám poskytne 100 g bielkovín! Aké množstvo jedla to predstavuje a kde je všade hľadať?







Ako jesť bielkoviny

Strava človeka by mala tvoriť asi 10 až 15% bielkovín denne, pri redukčnej diéte až 25% z celkového množstva stravy. Oveľa jednoduchší je však prepočet podľa vašej váhy, na každé kilo telesnej hmotnosti by ste mali zjesť aspoň gram bielkoviny. Ak teda máte 70 kíl, tak by ste mali prijať minimálne 70 gramov bielkovín.

U zubára si priplatíme: Brusel zakázal plomby, ktoré doteraz hradili poisťovne!

Hlavné jedlo by malo pre dospelého človeka obsahovať približne 20 g bielkovín. „Táto hmotnosť odpovedá približne 80 gramom pečeného kuracieho mäsa, 4 vajíčkam natvrdo, 500 gramovému jogurtu alebo viac než jednému baleniu šunky,“vysvetľuje dietologička a odborníčka na výživu Karolína Hlavatá.

Proteín sa nachádza najmä v mäse a vajíčkach, no ani vegetariáni a vegáni nemusia mať strach. Existujú totiž aj výborné rastlinné zdroje ako napríklad orechy, či strukoviny.

Tieto pochúťky už ODDNES menia receptúru, Brusel im dal stopku: Dôvod je desivý!

Vyskúšajte svoj jedálniček upraviť pomocou tabuľky s hodnotami obsahu bielkovín.

Foto: Viem, čo jem