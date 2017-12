Zúfalá Lenka: Moja dcéra Anka († 16) sa obesila na ulici! Chcem vedieť, čo sa stalo

Obrovská tragédia, ktorá všetkými otriasla! Stala sa vo štvrtok skoro ráno v Trebišove. Študentka Anna († 16) sa rozhodla skoncovať so životom neobyčajne dramatickým spôsobom. Obesila sa priamo na ulici! Jej zúfalá mama Lenka (36) teraz túži po jedinom: chce vedieť, prečo si jej dcérka siahla na život.

Bezduché telo dievčaťa našli ráno na ulici ľudia, ktorí išli do práce. Podľa všetkého, študentka zrejme vyliezla na elektrický stĺp, kde sa obesila na opasku.

„Vo štvrtok ráno bola nájdená 16-ročná Trebišovčanka bez známok života na Kapušanskej ulici v Trebišove. Obhliadajúci lekár nariadil zdravotno-bezpečnostnú pitvu, ktorá určí presnú príčinu smrti,“ informovala košická krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová.

Bola to dobrá žiačka

Dievča bolo študentkou druhého ročníka Obchodnej akadémie v Trebišove. Vedenie školy tvrdí, že išlo o dobrú žiačku, s ktorou neboli žiadne problémy.

Zástupkyňa riaditeľky Obchodnej akadémie Oľga Štefanková len ťažko hľadá slová. „Neučila som v triede ktorú navštevovala. Len od kolegov viem, že patrila medzi lepšie žiačky a neboli s ňou žiadne problémy. Aj v stredu bola v škole a skutočne nič nenasvedčovalo tomu, že by sa malo stať niečo také,“ povedala zástupkyňa, ktorá je ešte aj teraz v šoku. Ako potvrdila, do školy bol prizvaný psychológ, aby poskytol pomoc a útechu spolužiakom dievčaťa.

Na budove školy visí čierna zástava, vo vestibule na pamiatku Anky vytvorili pietne miesto, kde píšu žiaci odkazy svojej nebohej kamarátke, ktorá ich tak náhle opustila.

Prečo si vzala život?

V snahe dopátrať sa podrobnejších informácií kontaktovali sme rodičov dievčaťa. Na trebišovskom sídlisku Juh sme zastihli mamu Lenku (36), ktorá nám so slzami v očiach porozprávala o posledných chvíľach života svojej dcéry. „Odišla z domu v stredu o ôsmej večer, ešte o polnoci sme spolu hovorili. Bola veselá. Pýtala som sa jej kedy príde,“ spomína matka. „Domov neprišla. Keď nás nadránom kontaktovali policajti, myslela som, že niečo vystrojila. To čo som sa dozvedela, by mi nenapadlo ani v najhoršom sne,“ horekuje matka.

Dodáva, že sa na dcéru mohla vo všetkom spoľahnúť. Ráno cestou do školy zobrala vždy so sebou aj bračeka Adama (8). Bol na ňu zvyknutý. „Už sme to chlapčekovi povedali. Je ešte malý, aby pochopil čo sa stalo, ale rozumie, že je to niečo veľmi zlé. Aj preto je smutný,“ hovorí mama, ktorú sme zastihli tesne po tom, čo vybavovala záležitostí spojené s prípravou pohrebu.

Musia zistiť, čo sa stalo!

Na nástenke v bloku visí parte. Ľudia sa pri ňom zastavujú a so smútkom spomínajú na krásnu študentku.

Nechápu dramaticky spôsob odchodu z tohto sveta. „Nie je normálne, aby si dievča ktoré bolo krásne, zdravé, do sveta súce siahlo takýmto spôsobom na život. Obesiť sa a ešte na ulici? Nezdá sa nám to,“ hovorí manželský pár, ktorý si neželá byť menovaný. Matke dievčiny sa tiež táto okolnosť nepozdáva. „Nech polícia vyšetrí čo bolo za tým. Sama to určite nespravila,“ tvrdí pani Lenka. „Nešlo tu o nešťastnú lásku ani problémy v rodine či škole. Nebol dôvod na to, aby si siahla na život,“ stojí si na svojom nešťastná žena. Nesúhlasí ani s rečami ktoré sa trúsia Trebišovom, že by jej dcéru mal niekto vydierať kvôli nahým fotografiám. „Neviem nič o tom. Polícia zabavila jej mobil, tak uvidíme, ako to všetko napokon skončí. Možno sa dozvieme niečo, o čom sme doteraz ani netušili, hoci nepredpokladám, že vyšetrovatelia zistia niečo prevratné. Uvidíme,“ povedala na záver.

Na križovatke ulíc Kapušanská a Gorkého pribúdajú sviece a kahance. Obyvatelia okolitých domov nechápu, prečo si študentka siahla na život akurát na tomto mieste. „Keby som mohol, hneď by som svoj dom odtiahol stadiaľ na iné miesto. Stále budem mať ten obraz pred očami,“ posťažoval sa nám majiteľ neďalekej vilky. „Viem, že tu mala kamarátov ku ktorým chodila, ale nepoznal som ju. Aj preto nerozumiem, prečo si prišla zobrať život akurát do blízkosti našich domov,“ krútil neveriacky hlavou.

Momentálne sú na ťahu muži zákona, ktorí začali v danej veci trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia.