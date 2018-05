Smrteľná nehoda pri Lučenci: Peter (†40) napriek oživovaniu neprežil!

Tragická nehoda sa odohrala dnes v podvečerných hodinách pri Lučenci.

Smrteľná nehoda sa odohrala nad Vidinou pri Lučenci. Podľa našich informácií vodič osobného automobilu, ktoré malo spoznávaciu značku Čadce, odbočoval na stopke a narazil do auta, ktoré išlo po hlavnej ceste.

Smrteľná nehoda nad Vidinou pri Lučenci Foto: pem

Petra (†40) z Čadce museli vystrihovať z automobilu a oživovali ho vyše 40 minút. Zraneniam podľahol.

"Vodič Peter (†40) na Audi z Čadce nedal prednosť na stopke vodičovi idúcemu v smere od Zvolena do Lučenca na čiernom Nissan GTR. Došlo k zrážke, vodiča Audi museli vystrihávať a oživovať. No to sa záchranárom nepodarilo. Nehoda je v štádiu vyšetrovania," povedala pre PLUS JEDEN DEŇ, banskobystrická krajská policajná hovorkyňa Petra Kováčiková.