Polícia zasahovala: Raper Supa (37) obvinený za drogy, hrozí mu až 10 rokov väzenia!

Nechýbalo veľa a raper Supa (37) zo známej handlovskej hip-hopovej skupiny Moja reč, mohol skončiť za mrežami. Sudca Okresného súdu v Partizánskom dnes napokon rozhodol, že hudobníka budú vyšetrovať na slobode.

Vyšetrovateľ Odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva PZ z Trenčína obvinil zo zločinu „nedovolená výroba omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov ich držanie a obchodovanie s nimi“ spáchaného formou spolupáchateľstva 37-ročného Ladislava z Partizánskeho a rovnako starého Vladimíra z Handlovej. Hip-hopovej komunite je Vladimír známy pod umeleckým menom Supa ako raper handlovskej formácie Moja reč.

Obvinení Ladislav a Vladimír sa mali telefonicky mali dohodnúť, že v pondelok (dňa 27. Novembra) pôjdu do Serede pre fentanylové náplasti. Od doposiaľ neznámej osoby v Seredi zakúpili fentanylové náplasti, za ktoré mali zaplatiť celkom 150 €. Ladislav od Vladimíra za odvoz do Serede mal zinkasovať ako odplatu jednu fentanylovú náplasť. Obvinení tieto náplasti predávali ďalším osobám. Fentanyl je v zmysle zákona zaradený do II. skupiny omamných látok.

Policajti auto v ktorom sa viezli zastavili a v zmysle zákona oboch mužov zadržali. Pri osobnej prehliadke policajti našli fentanylové náplastí. Policajti celkom zadržali päť podozrivých osôb. U obvineného Ladislava a Vladimíra bol spracovaný podnet na podanie návrhu na väzobné stíhanie.

V priebehu 7 dní policajti a vyšetrovatelia odboru kriminálnej polície z Partizánskeho zrealizovali štyri prípady drogovej trestnej činnosti. V troch prípadoch sa jednalo o konzumentov a dealerov fentanylových náplastí a v jednom prípade o marihuanu.

"Zaistením drog tak kriminalisti zabránili aby sa do obehu dostalo 78 obvykle jednorazových dávok marihuany a približne 400 až 500 obvykle jednorazových dávok fentanylu. Obvineným, ak ich súd uzná vinnými, hrozí trest odňatia slobody v rozpätí troch až desiatich rokov," spresnila trenčianska krajská púolicajná hovorkyňa Elena Antalová