Matka popravenej právničky Kolesárovej o NOVÝCH správach polície: STOPY vraha vedú do cudziny!

Marta Vrabcová (65) z Poltára sa už viac ako päť rokov stará o svojho jediného vnúčika Jakubka (10). Jeho mama, advokátka Ľubica Kolesárová († 35), zomrela po brutálnom útoku vraha a otec, advokát Juraj Kolesár († 56), sa zastrelil. Marta Jakubkovi, napriek podlomenému zdraviu, nahrádza oboch rodičov a vlastne celú rodinu.



Mame zavraždenej advokátky, ktorú pred piatimi rokmi kruto popravili, opäť svitla nádej, že tento hrozný čin bude potrestaný. Polícia jej totiž dlhé roky oznamovala len jedno a to isté: „Na objasňovaní vraždy vašej dcéry intenzívne pracujeme.“ Nič viac jej nikdy nepovedali.

Pred pár dňami jej však prišiel z Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) list, ktorý ju vytrhol z beznádeje. „Prvýkrát za tie roky mi oznámili, že sa niečo naozaj vo vyšetrovaní aj robí. Napísali mi, že prípad vraždy mojej dcéry posúvajú do Maďarska, lebo objednávateľ vraždy je Maďar a ďalej to bude vyšetrovať polícia v Maďarsku,“ prezradila Marta pre Plus JEDEN DEŇ. „Som zvedavá, prečo nemôže polícia z Maďarska dodať toho človeka na Slovensko. Veď aj Rezešová sedí v base v Maďarsku, lebo skutok sa stal v Maďarsku, tak prečo by dotyčnú osobu nemohli súdiť v rámci Európskej únie na Slovensku,“ zamýšľa sa pani Marta, ktorá si stále neužíva dôchodok a pôsobí v rade tamojšej školy či v ekonomickej komisii mesta.

Bolesť a obetavosť Marty Vrabcovej sa dá ťažko opísať. Energickú a odhodlanú ženu momentálne teší okrem radosti z Jakubka aj titul Mama roka, ktorým ju mesto ocenilo. „Som šťastná, že si v meste spomenuli, že existuje niekto, kto nie je matka, ale zastupuje matku,“ teší sa dojatá. "Nezaradili ma medzi staré matky, lebo v prvom rade som už vyše 5 rokov mama, až potom stará mama.“

Obetavá žena mala Jakubka na starosti ešte skôr, lebo advokátka Ľubica Kolesárová pracovala v Bratislave a domov chodila len na víkendy. „Keďže som vdova, ostala som na Jakubka sama, lebo rukou vraha sa stal sirotou, ale pomáha mi aj môj syn Ján,“objasňuje.

Starostlivosť o sirôtku obnáša veľmi veľa a je to najmä láska a obeta. „V mojom veku je to ešte viac starostlivosti ako keby som bola mladá matka. Všetci mi hovoria, že v tom trápení som veľmi silná žena. Aj preto to zvládam, lebo mladé mamičky často nie sú tak trpezlivé ako my, staršie ženy. Moje dieťa nepociťuje, že je len so mnou, lebo s ním chodím všade, na výlety, každý rok k moru.“

Marta venuje Jakubkovi toľko času, koľko považuje za nutné a najkrajšie chvíle sú pre ňu každý spoločný deň. „Nádherný pocit mám v srdci a na duši, keď sa pri mne zobúdza a vidím tú krásnu nevinnú tvár.“vyznáva sa Marta.

Prezradila aj dni, kedy jej bolo na srdci najhoršie. „Najťažšie obdobie bolo, keď som Jakubkovi musela povedať, že nie je sám. Že mama je už v nebi, keď ostal sirota, len my sami na seba a od 15. apríla 2013 nemôže vysloviť slovo mama a ani otec. Toto bolo pre mňa najťažšie prekonať. Keď bol škôlkár, veľmi mi pomohli učiteľky, lebo „zákernosť“ detí je niekedy hrozná. Učiteľky zabránili tomu, aby sa dozvedel tú hroznú správu a pomáhali mi pri výchove.“

Nie je bedákajúca dôchodkyňa

Marta Vrabcová je napriek svojmu veku stále aktívna. A pre Jakubka urobí všetko čo je v jej silách.

„Ja sa nepovažujem za dôchodkyňu, ktorá bedáka nad nízkym dôchodkom, ale zapájam sa do života všade. Som v rade školy, v ekonomickej komisii na meste, dokážem sa s Jakubkom učiť a jediné čo neviem, je angličtina a tú sa učím s ním spolu,“hovorí.

Odkaz mladým mamičkám

Marta má veľa skúseností a v škole i na ulici sa stretáva s oveľa mladšími mamičkami, ktoré často vidí, že svoje deti niekedy nezvládajú. „Buďte trpezlivé, lebo deti veľmi cítia lásku a veľmi si ju zapamätajú.“ Pre Martu Vrabcovú je krásne byť mamou aj starou mamou v jednej osobe. „Dostala ma k tomu tragická udalosť. Ja som vlastne šesť v jednom. Som mama aj otec, som jedna stará mama aj druhá stará mama a robím Jakubkovi aj obidvoch starých otcov," prízvukuje.

Pre Martu Vrabcovú je však krásne byť mamou aj starou mamou v jednej osobe. „Zvládam to napriek podlomenému zdraviu. Aj tento boj vyhrám,“odhodlane uzatvára Marta Vrabcová.

Prečítajte si tiež:

Zaujal vás článok? Vyjadrite sa k nemu v diskusii.