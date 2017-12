Desivé reči o smrti študentky Anky († 16), ktorú našli obesenú a včera pochovali: Znásilnená a zavraždená?

Takúto tragédiu si nepamätajú ani najstarší Trebišovčania! Včera sa so žiaľom a bolesťou rozlúčili s krásnou študentkou miestnej obchodnej akadémie. Anku R. († 16) našli v stredu obesenú na opasku na stĺpe verejného osvetlenia. Aj keď včera krásne a šikovné dievča pochovali, záhady okolo jeho smrti ostali. Po meste sa šíria desivé správy, ako zišla zo sveta.

V trebišovskom dome smútku sa zišlo niekoľko stoviek ľudí, aby vyprevadili na poslednej ceste mladú študentku Anku R. († 16). Srdce trhal pohľad na zronenú matku ktorá spolu partnerom zhruba hodinu pred začiatkom obradu stála pri otvorenej truhle svojej milovanej dcéry. S láskou hladkala tvár a ruky mŕtveho dieťaťa.

Spolužiaci s bielymi ružami

Smútok a dojatie znásobil príchod spolužiakov dievčaťa. Niesli v rukách biele ruže. Potom, čo pohliadli na svoju spolužiačku, ležiacu v truhle, odetú podľa tradície v bielom rúchu ako nevestu, sa nikto z mladých ľudí neubránil prívalu sĺz. Smútočnú atmosféru znásobila trúchlivá hudba írskej speváčky Enyi. V úvode sa najbližším prihovoril spolužiak a najlepší kamarát Anky. „Je tu deň ktorý sme nemysleli, že raz príde, keď sa lúčime s Ankou bez podania rúk a objatia. Končí sa jej život a nám začína spomienka," povedal dojatým hlasom. „Bola krásna, dobrá, ale aj rebelka, skrátka úžasne dievča!" Na záver s nárekom zašepkal. „Spí sladko anjelik náš a dávaj na nás tam hore pozor na všetkých!"

Braček na pohrebe nebol

Po príhovore nasledoval krátky cirkevný obrad. Farár v kázni nebol veľmi adresný. Nevenoval sa nebohej, ale ani jej rodine. Skôr vo všeobecnosti vyzdvihol zásluhy mladých na poli charity.

Potom sa sprievod vybral k miestu, kde bude Anka spať svoj večný sen. Bielu truhlu uložili do bielou plachtou vystlaného hrobu. Matka dievčaťa, znášala tento moment veľmi ťažko. Nebyť podpory partnera, nedokázala by sa od veľkého žiaľu udržať na nohách. Na poslednej rozlúčke chýbal braček Anky, Adamko. „Nechceli ho zobrať, je ešte veľmi malý na to, aby pochopil, že jeho sestra odišla do nenávratná,“ povedal nám blízky priateľ nešťastnej rodiny.

Nešťastie aké si Trebišov nepamätá

Obrovská tragédia, ktorá miestnymi otriasla sa stala vo štvrtok ráno v Trebišove. Ľudia ktorí zhruba o 4-tej išli do práce, našli na stĺpe verejného osvetlenia bezduché telo študentky. Okolo spôsobu samovraždy a jej príčinách sa v Trebišove rozprúdila búrlivá debata. Údajne dievča bolo v stredu večer s partiou v dome na Gorkého ulici. Nadránom sa rozhodlo odísť domov. Kamaráti ju chceli odprevadiť, ale odmietla so slovami. „Chcem byť sama!“ Čo sa neskôr stalo si nedokážu vysvetliť ani príbuzní, ale ani spolužiaci.

Mestom sa trúsia reči, že nebohú dievčinu znásilnili a zabili. Či je to pravda, musí odhaliť policajné vyšetrovanie.

Moja dcéra by sa sama nezabila!

„Odišla z domu v stredu o ôsmej večer, ešte o polnoci sme spolu hovorili. Bola veselá. Pýtala som sa jej kedy príde,“spomína matka. „Domov neprišla. Keď nás nadránom kontaktovali policajti, myslela som, že niečo vystrojila. To čo som sa dozvedela, by mi nenapadlo ani v najhoršom sne,“ povedala tesne po nešťastí mama Lenka. „Nech polícia vyšetrí čo bolo za tým. Sama to určite nespravila,“ tvrdila vtedy nešťastná žena.„Nešlo tu o nešťastnú lásku ani problémy v rodine či škole. Nebol dôvod na to, aby si siahla na život,“ trvala na svojom. K rečiam o tom, že by jej dcéru niekto vydieral kvôli nahým fotografiám len poznamenala. „Neviem nič o tom. Polícia zabavila jej mobil, tak uvidíme, ako to všetko napokon skončí. Možno sa dozvieme niečo, o čom sme doteraz ani netušili, hoci nepredpokladám, že vyšetrovatelia zistia niečo prevratné. Uvidíme,“povedala.

Smútok v škole

Prekvapenie nad tragickým skonom študentky netajilo ani vedenie školy. Zástupkyňa riaditeľky Obchodnej akadémie Oľga Štefanková len ťažko hľadá slová.„Neučila som v triede ktorú navštevovala. Len od kolegov viem, že patrila medzi lepšie žiačky a neboli s ňou žiadne problémy. Aj v stredu bola v škole a skutočne nič nenasvedčovalo tomu, že by sa malo stať niečo také,“povedala zástupkyňa.

Nové svedectvá?

Dohady a špekulácie domácich neustávajú ani s odstupom niekoľkých dní. Najnovšie sa hovorí o tom, že sa údajne na polícii prihlásili traja mladíci, ktorí by mali vniesť do prípadu viac svetla.

Zo zdroja blízkeho polícii sme sa však dozvedeli, že s touto verziou nepracujú, stále platí, že je v danej veci začaté trestné stíhanie pre podozrenie z trestného činu usmrtenia.

