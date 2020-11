Ivanka Trump verzus Ashley Biden! Obe rovnako staré a obe sa môžu pýšiť tým, že sú alebo boli dcérami prezidentov Spojených štátov. Zlaté časy Ivanky, kedy sa zviditeľnila po boku svojho otca Trumpa, sa už pomaly ale isto blížia ku koncu. Čoskoro ju totiž nahradí dcéra Joea Bidena Ashley. A ako to už býva zvykom pri dcérach mocných a slávnych, obe v mladosti vystrájali jedna radosť.

Pubertiačka Ivanka

Pre časopis Vanity Fair vytiahla len prednedávnom najväčšiu špinu na adresu Ivanky jej dlhoročná najlepšia kamarátka. Dvojica sa zoznámila na dievčenskej súkromnej škole Upper East Side a okamžite sa z nich stala nerozlučiteľná dvojica. Puberta však s dievčatami trieskala o čosi viac, ako je bežné. Ivanka na svoje spolužiačky žalovala dennodenne a svoje prúsery zvaľovala na ostatných. Jedno dievča dokonca obvinila z toho, že si uľavilo, za čo sa jej smiala celá škola. Raz vraj presvedčila ostatné dievčatá, aby si zdvihli tričko a z okna ukázali prsia na predavača hotdogov. Svoje spolužiačky nakoniec nabonzovala a ešte aj dostala pochvalu. Ivanka bola na škole za typickú hviezdu z amerických filmov, ktorú všetci milovali, no v súkromí ju ohovárali jedna radosť.

Donald Trump a Ivanka Trump Zdroj: profimedia

Ivanka si však zobrala do parády aj samotnú Lysandru. „Neznášam tvoj náhrdelník. Ako sa cíti tvoj židovský priateľ, keď sexuješ, a ten arabský náhrdelník mu udiera do tváre? Ako to môžeš nosiť?", kričala po nej jedného dňa. Ivanka (39) a Lysandra Ohrstrom (38) boli kamarátkami do roku 2009, s narastajúcou slávou Ivanky sa však ich cesty rozdelili.

Drogová minulosť Ashley na ďalšej strane >>>