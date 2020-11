07:01 Väčšina volebných miestností na východnom pobreží USA sa otvorí v utorok o 06.00 h či 07.00 h miestneho času (12.00 h či 13.00 h SEČ).

Hlasovanie v USA sa začalo v dvoch malých obciach v americkom štáte New Hampshire - v Dixville Notch a Millsfield. Zachovali tradíciu aj napriek pandémii koronavírusu. Volebné miestnosti sa tam otvorili v utorok o 00.00 h miestneho času (06.00 h SEČ). Voliči v Dixville Notch, obci s 12 obyvateľmi, odovzdali prvé hlasy s úderom polnoci. Obec sa nachádza uprostred lesa, neďaleko kanadskej hranice, a už od roku 1960 tradične hlasuje ako prvá v celej krajine.

06:55 Voľby v USA, teroristický útok vo Viedni a plošné testovanie na Slovensku. To sú podľa CNN tri aktuálne najpálčivejšie témy dňa.

06:50 Televízia CNN označila snahy prezidenta Trumpa o dehonestovanie počtu voličských hlasov za antidemokratické. V USA voľby nerozhodujú priamo občania, ale tzv. volitelia, ktorými disponuje každý zo štátov.

06:45 Ktorému z kandidátov by dali hlas slovenskí politici? Prieskum zverjenil portál Postoj.sk.

6:35 Za Bidenom stojí počas celej jeho kampane bývalý prezident USA Barack Obama.

06:30 Kandidát demokratickej strany na prezidenta USA Joe Biden a jeho manželka odsúdili teroristický útok vo Viedni. Sľubný kandidát na prezidenta USA v pondelok zároveň ukončil svoje posledné veľké zhromaždenie pred dňom volieb výzvou voči voličom, aby "si vzali od prezidenta Donalda Trumpa naspäť" americkú demokraciu.

06:25 Podľa prieskumov má navrch Joe Biden.

06:20 Joeovi Bidenovi oficiálne vyjadrila podporu aj speváčka Lady Gaga.

That’s a pic of me in Pennsylvania when I lived in Lancaster. I LOVE THIS STATE. I’m here now! This place is filled with good hearted people—good hearted people that @JoeBiden loves. He’s a good friend. He’s the President this country needs to bring us back together. #vote#Bidenpic.twitter.com/3Yo4XddYId