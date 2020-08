Malé dievčatko sa muselo do oranžového draka zjavne zamotať, pretože keď sa do papierového monštra oprel vietor, vystrelil do výšin aj „s čiernym pasažierom“. Šarkan vyletel až do 30-metrovej výšky, kde silné vzdušné prúdy hádzali s dievčaťom a jeho väzniteľom z jednej strany na druhú.

Ťažko sa až verí, že sa dieťatu nakoniec nič nestalo – ľudia dole na zemi boli schopní draka stiahnuť dole a anjelika vyslobodiť z jeho osídiel, kým spadlo na zem a ublížilo si.

Ktovie, akú psychickú traumu však v ňom muselo toto nešťastie zanechať.

S odvolaním sa na Taiwan News o incidente informoval britský denník Daily Mail. Festival po zbesilej záchrane dievčaťa nepokračoval a tamojší starosta sa všetkým dotknutým osobám ospravedlnil.

