Pomyselný terč na svojom chrbte nalepil na súpera! William sa v rozhovore pre televíziu BBC priznal, že keď mal asi 15 rokov, prikázal svojmu ochrankárovi, aby laserom mieril na futbalistu z druhého tímu, ktorý mu vraj chcel „zlomiť nohu“. Snažil sa tým súpera odstrašiť, koniec koncov – akýkoľvek útok si asi rozmyslíte, keď na vás neustále svieti červená bodka snajperovej pušky.

Princ William v roku 2000 na súkromnej škole v Etone. Zdroj: Getty

Teda, aspoň to si mal protihráč myslieť. „Asi po 10 minútach to prekukol,“smial sa William pri spomienkach na svoju mladosť. Okrem toho prezradil aj to, že svojej budúcej manželke, vojvodkyni Kate, kúpil na začiatku ich vzťahu ako darček ďalekohľad. Neprijala to vraj práve najlepšie... a my sa veľmi nečudujeme.

Dnes už dospelý Will, dedič monarchie a budúci kráľ, si vzťah k športu udržal. Zdroj: Getty

