Na Kerčskom moste, ktorý spája Rusko s anektovaným Krymom, nastal v sobotu ráno mohutný výbuch. Došlo k nemu na železničnej časti mosta. Objavili sa aj zábery údajne zachytávajúce zrútenie časti vedľajšieho cestného mosta. Premávku na dôležitej dopravnej spojnici zastavili. TASR informácie prevzala od denníka The Guardian a agentúr AFP, AP a Reuters.

Zábery mosta zverejnené na sociálnych sieťach ukazujú horiaci vlak, z ktorého stúpa čierny dym. Svedkovia hovorili o explózii okolo 6.00 h miestneho času (5.00 h SELČ), ktorú bolo počuť do vzdialenosti niekoľkých kilometrov.

Krymské železnice podľa AFP oznámili, že na konci vlaku, ktorý prechádzal cez most, sa vznietil cisternový vozeň.

Kerčský most, známy aj ako Krymský most, je pre Rusko vysoko symbolický i dôležitý pri zásobovaní jeho síl na polostrove Kryme, anektovanom v roku 2014, a ďalších okupovaných častiach južnej Ukrajiny. Jeho cestnú časť otváral ruský prezident Vladimir Putin v roku 2018, železničný most otvorili o dva roky neskôr.