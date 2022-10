Áno, čítate dobre. Viac ako 15 000 ľudí sa prihlásilo na "Orgie na Shchekavystsa: Official" (Orgie na kopci Čekavystsa). Toto “kultúrne podujatie“ bolo založené 26. septembra na Facebooku a stále naberá na popularite. Cieľom akcie je zmieriť sa s prípadným jadrovým útokom, neskrývať sa v bunkri a užiť si posledné chvíle v živote, píšu britské noviny The Sun.

Ruský prezident takýto nápad Ukrajincov asi neočakával. Zdroj: Sergei Bobylev

Účastníci si majú pred vstupom na kopec ozdobiť ruky prúžkami, ktoré označujú, aké sú ich sexuálne preferencie - tri prúžky symbolizujú análny sex a štyri znamenajú orálny sex. Organizátori neskôr v humornom duchu oznámili: "Hovorí sa, že všetky byty s výhľadom na Čekavystsa z nejakého dôvodu zmizli z trhu nehnuteľností.“

Obyvateľka Kyjeva povedala: "Je to opak zúfalstva. Aj v tej najhoršej situácii budú ľudia hľadať niečo dobré. To je megaoptimizmus Ukrajincov." Iný muž to označil za "pokus ukázať, že čím viac sa nás snažia vystrašiť, tým viac to premeníme na niečo iné."

Ukrajinská komička Verka Serduchka pred štyrmi dňami zverejnila príspevok na Instagrame, aby podporila skupinu. Zdroj: Instagram/@v_serduchka

Keď 30. septembra zaznel letecký poplach, admin skupiny napísal: „Už je čas?“ Skupina si vyslúžila podporu aj od populárnej ukrajinskej komičky Verky Serduchky.

Po Muskovych návrhoch na ukončenie vojny organizátori uviedli: "Od dnešného dňa je Elon Musk v Čekavystsa persona non grata." Zdroj: Profimedia

Bohužiaľ, na túto legendárnu akciu nemá povolený vstup najbohatší muž sveta. Organizátori sa po nedávnych kontroverzných návrhoch Elona Muska rozhodli miliardára označiť za personu non grata.