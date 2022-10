Nikto na svete zrejme Putinove okrúhle narodeniny sláviť nebude, azda len jeho najvernejší prívrženci. Úzky okruh verných sa navyše postupne zmenšuje, zarovno s pribúdajúcimi vojenskými neúspechmi jeho dobyvateľskej armády.

Namiesto torty so sviečkami tak Vladimir Vladimirovič ironicky dostal od Čechov tank, na ktorý sa vyzbierali - vraj ako darček k narodeninám. Opancierovanú ozrutu za 1 344 000 eur dostali Ukrajinci, aby ňou robili Putinovi na fronte radosť.

Dnes tank, zajtra munícia

Na tank T-72 Avenger, ktorý dostal meno Tomáš - po Masarykovi - prispelo vyše 11-tisíc darcov. „Agent KGB, vrah a gauner Vladimir Putin oslávil sedemdesiatiny. A zaslúži si poriadny darček! Veľká vďaka všetkým, ktorí mu "darčeky“ v podobe podpory Ukrajine kupujete," napísala česká ministerka obrany Jana Černochová, ktorej rezort zbierku zastrešoval.

Vladimir Putin si roky budoval imidž drsného zálesáka, tvrdého muža. Dnes je však do veľkej miery na smiech, nehovoriac o tom, že má očividne podlomené zdravie. Zdroj: Profimedia

A keďže Putin slávi naozaj veľké jubileum, dostane od našich susedov aj ďalšie darčeky - muníciu, mínomety, húfnice. Ruským zabijakom ich expresne doručia alebo predvedú ukrajinské milície.

Vladimir Putin už vyše 20 rokov úplne ovláda dianie v ruskej politike. Jeho dezinformačné, hybridné chápadlá siahajú až do Európy, a to vrátane Slovenska, kde sa aj napriek všetkým vojnovým a iným zločinom teší až príliš veľkej obľube.

Ako špión pôsobil v Nemecku, vďaka čomu ovláda nemčinu perfektne. Zdroj: Wikimedia

Proruským "trollom" totiž neprekáža, že rozpútal najväčší vojenský konflikt od čias II. svetovej vojny, že jeho červené armády plienia, znásilňujú a zabíjajú, že sa opakovane svetu vyhráža jadrovým arzenálom a že si dovolil anektovať - pod zámienkou falošných pseudoreferend - časť ukrajinského územia.

Putin postupne prichádza o územia, ktoré pričlenil k Rusku Ukrajina vo štvrtok oznámila, že jej armáda za necelý týždeň znovu dobyla vyše 400 štvorcových kilometrov územia v južnej Chersonskej oblasti. Stalo sa po tom, čo Moskva túto oblasť - spolu s ďalšími troma okupovanými regiónmi Ukrajiny - vyhlásila za pripojenú k Rusku. Šéf Kremľa Vladimir Putin podpísal v stredu zákony o pričlenení štyroch ukrajinských regiónov okupovaných ruskou armádou k Ruskej federácii. Ide o krok, ktorým Putin zavŕšil formálnu anexiu ukrajinských území, ktorá je však v rozpore s medzinárodným právom.

Putin nestrpí konkurenciu alebo slobodu slova a je najväčším nepriateľom demokracie v Rusku. Netají sa tým, že najviac ľutuje rozpad Sovietskeho zväzu, ktorý nazýva historickým Ruskom. Ukrajinu ani len nepovažuje za samostatný, svojbytný štát, ale za boľševický omyl.

Putin sa do politiky vyšvihol ako agent ruskej KGB. Zdroj: Profimedia

Chudák z Petrohradu

Vladimir Putin sa narodil 7. októbra 1952 do robotníckej rodiny. Mal dvoch bratov, no obaja zahynuli ešte než sa narodil. Pôsobil v Nemecku ako špión a v 90. rokoch vstúpil do politiky ako zástupca primátora Petrohradu. Bol raz ženatý, má dve dcéry - Mášu a Katu - a je už dvojnásobným dedkom.

Hoci sa Putin tvári ako obyčajný politik, podľa ruskej opozície vlastní na brehu Čierneho mora okázalý palác, nehovoriac o súkromnej jachte a mnohých ďalších vymoženostiach. Zdroj: Profimedia

S Ľudmilou, s ktorou sa zoznámil ešte Leningrade v roku 1980, sa rozviedol v roku 2013. O jeho údajných milenkách a nemanželských potomkoch sa v kuloároch šepká pomerne často, no súkromie si Putin stráži - rovnako ako výšku majetku. Na papieri je chudák, hoci reálne zrejme patrí k najbohatším ľuďom sveta.

