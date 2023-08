Ukrajinský protikorupčný úrad uviedol, že pracovník, ktorý viedol oddelenie v Kyjeve, vydal falošné dokumenty, ktoré vyhlásili mužov za nespôsobilých vykonať vojenskú službu. Na ich základe môžu prekročiť hranice.

Ilustračná foto Zdroj: Profimedia

"Cena za službu pre jednu osobu predstavovala 10.000 dolárov," dodal ukrajinský Štátny úrad pre vyšetrovanie. Podozrivého prichytili pri čine, keď doklady odovzdával trom osobám.

Ukrajinskí muži vo veku od 18 do 60 rokov nesmú opustiť krajinu od začiatku ruskej invázie vo februári minulého roka a podliehajú brannej povinnosti.

Niektorí Ukrajinci sa snažia z nej snažia vykúpiť alebo utiecť do zahraničia s falošnými dokladmi.

Ukrajinský parlament na konci júla predĺžil stanné právo, ako aj mobilizáciu do armády o ďalších 90 dní. Znamená to, že uvedené opatrenia platia do polovice novembra.