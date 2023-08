Veľká tragédia počas horúčav v New Yorku. Babička zabudla v pondelok (31.7.) svoju vnučku v rozpálenom aute. Dievčatko bolo v aute osem hodín, na jeho záchranu už bolo neskoro.

O prípade informoval cbsnews.com. Babička si celú vec uvedomila až vo chvíli, keď išla po vnučku po práci do jaslí. Dieťa ihneď previezli do nemocnice, no lekári už iba skonštatovali smrť. Americký Národný úrad pre bezpečnosť informoval, že ide už o 15 dieťa, ktoré v Spojených štátoch tento rok zomrelo v rozpálenom aute.

Prípad teraz rieši polícia.