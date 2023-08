Adela opísala záchranu v národnom parku: Turistka (22) začala rodiť, nevedela, že je tehotná ×

Netušila, že je tehotná, no ani nevedomosť či divočina naokolí dieťaťu nezabránili, aby sa nezačalo pýtať na svet. Len 22-ročná turistka z Luxemburska si tak v chorvátskom národnom parku Paklenica "odskočila" na toaletu, kde začala rodiť. Pre ostatných členov túry to bol obrovský šok, no zďaleka najviac musela byť zaskočená práve novopečená mamička.