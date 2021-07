S pandémiou koronavírusu bojuje svet už viac ako jeden rok. Netrvalo dlho a okrem pôvodného variantu sa začali šíriť krajinami nové varianty, medzi ktoré patrí aj najnovší epsilon. Ten bol prvýkrát objavený v americkom štáte Kalifornia a obsahuje tri mutácie tzv. hrotovej bielkoviny (spike proteín).

Tie sú podľa vedcov zo sanfranciskej firmy Vir Biotechnology a vedcov z Washingtonskej univerzity odolné proti protilátkam vytvorenými vakcínami založenými na technológii mRNA, ako aj proti protilátkam, ktoré sa v organizme generujú po prekonaní covidu.

Na archívnej snímke zo 14. februára 2021 závod nemeckej farmaceutickej spoločnosti BioNTech. Zdroj: Boris Roessler

Podľa vedcov by tento fakt mohol spôsobiť zníženie účinnosti vakcín Pfizer a Moderna, čo by v praxi znamenalo, že v ohrození by sa ocitli aj ľudia, ktorí sú plne zaočkovaní. Kalifornský variant bol prvýkrát identifikovaný začiatkom roka 2021 a do mája bol zistený v ďalších 34 krajinách sveta. Variant s označením CAL.20C je tak zrejme odolnejší než britský variant (alfa) či indický variant (delta).

Bude potrebná aj tretia dávka vakcíny?

Keďže najnovšie výsledky štúdie vedcov sú mierne znepokojujúce, odborníci dúfajú, že ich štúdia by mohla mať veľkú váhu pri rozhodovaní o podaní tretej dávke vakcíny. Spoločnosti Pfizer a BioNTech už vo štvrtok večer oznámili, že regulačné úrady v Európe, USA aj inde vo svete požiadajú o povolenie očkovať aj treťou dávkou svojej vakcíny proti ochoreniu COVID-19.

