Na výrazné zníženie rizika, že varianty koronavírusu spôsobia nové ohniská nákazy, bude potrebná aspoň 80-percentná zaočkovanosť populácie. Uviedol to v pondelok šéf programu Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) pre núdzové situácie Michael Ryan, ktorého citovala agentúra AP.

Ryan priznal, že z dostupných údajov nie je úplne jasné, aké percento imunizácie je potrebné na kontrolu šírenia nákazy. Vysoká miera zaočkovanosti v jednotlivých krajinách je však podľa neho jedinou cestou, ako skoncovať so súčasnou pandémiou.

Miera vakcinácie obyvateľstva by mala byť určite aspoň "80 percent, aby sa... mohlo významne ovplyvniť riziko, že by importovaný prípad mohol spôsobiť sekundárny prenos alebo nové ohniská nákazy," zdôraznil Ryan. To je podľa neho mimoriadne dôležité v súvislosti s novými, nákazlivejšími variantmi vírusu.

Technická riaditeľka Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) pre reakciu na COVID-19 Maria Van Kerkhoveová v tejto súvislosti uviedla, že tzv. delta variant koronavírusu (indický variant) sa už rozšíril do viac ako 60 krajín sveta. Šíri sa pritom ľahšie, než tzv. britský (alfa) variant vírusu, ktorý sa vlani na jeseň objavil v Británii, a bol považovaný za obzvlášť nákazlivý.

Generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus vyzval v pondelok výrobcov vakcín proti ochoreniu COVID-19, aby dali medzinárodnému programu COVAX prednostné predkupné právo na nové dávky, alebo aby tejto iniciatíve pre spravodlivé rozdelenie vakcín vyčlenili polovicu svojich výrobných kapacít.