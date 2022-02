Slovenska Angelika zdieľa od vypuknutia vojny na Ukrajine aktuálne dianie na sociálnej sieti Instagram. Angelika žije so svojou rodinou v Kyjeve, odkiaľ od skorého rána cestovala 16 hodín, aby sa dostala do bezpečia.

"Sme unavení, nič sme nejedli, ale musíme pokračovať ďalej," napísala Angelika ešte vo štvrtok skoro ráno na sociálnu sieť Instagram. Počas 16-hodinovej cesty v zápchach ledva spala a ako povedala, na obed mala iba tri varené vajíčka. "Je to hrozné, niektorí to vzdali a vystúpili z auta a v ceste pokračujú pešo. Niektorí sa dokonca pobili. Práve sme prešli vedľa polície a na zemi ležali mŕtvoly," hovorí na Instagrame.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj potvrdil správy o niekoľkých ruských raketových útokoch, ktoré v piatok ráno zasiahli ukrajinské hlavné mesto. Priblížil, že k útokom na Kyjev prišlo okolo 4.00 h miestneho času, pričom ukrajinskej armáde sa podarilo zastaviť postup ruských vojakov.

Slovenka, ktorá žije na Ukrajine, sa rozhodla zdieľať aktuálne dianie prostredníctvom svojho instagramového profilu. Zdroj: instagram

"Bývam v oblasti, ktorú bombardujú," povedala so strachom svojim sledovateľom na sociálnej sieti. Starosta Kyjeva Vitalij Kličko ešte vo štvrtok vyhlásil, že v čase od 22.00 h do 7.00 h miestneho času (21.00 – 06.00 h SEČ) bude v platnosti zákaz vychádzania a nebude premávať ani mestská verejná doprava. Niektorí ľudia sa preto rozhodli ukryť do stanice metra, kde prečkali noc. Viac si prečítate TU.

